30 октября 2024

В Ноябрьске обнаружили опечатку в табличке отделения ГИБДД. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Возле отделения ГИБДД Ноябрьска обнаружили табличку с орфографической ошибкой
Возле отделения ГИБДД Ноябрьска обнаружили табличку с орфографической ошибкой Фото:

В отделении ГИБДД Ноябрьска (ЯНАО) обнаружили табличку с ошибкой в слове Россия. Об этом читатели сообщили редакции URA.RU.

«На табличке написано слово „России“ с одной „С“. Неизвестно сколько ошибка там находится, но корпусу года два где-то», — передают очевидцы, обнаружившие ошибку.

Агентство обратилось в пресс-службу ОМВД с просьбой прокомментировать орфографическую ошибку в наименовании страны. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU сообщало о том, что чиновники мэрии Нового Уренгоя по ошибке опубликовали файл с данными коллеги. Личная информация оказалась на сайте администрации

Ошибка оказалась в слове "Россия"
Ошибка оказалась в слове "Россия"
Фото:

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В отделении ГИБДД Ноябрьска (ЯНАО) обнаружили табличку с ошибкой в слове Россия. Об этом читатели сообщили редакции URA.RU. «На табличке написано слово „России“ с одной „С“. Неизвестно сколько ошибка там находится, но корпусу года два где-то», — передают очевидцы, обнаружившие ошибку. Агентство обратилось в пресс-службу ОМВД с просьбой прокомментировать орфографическую ошибку в наименовании страны. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU сообщало о том, что чиновники мэрии Нового Уренгоя по ошибке опубликовали файл с данными коллеги. Личная информация оказалась на сайте администрации .
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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