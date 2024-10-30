Возле отделения ГИБДД Ноябрьска обнаружили табличку с орфографической ошибкой
В отделении ГИБДД Ноябрьска (ЯНАО) обнаружили табличку с ошибкой в слове Россия. Об этом читатели сообщили редакции URA.RU.
«На табличке написано слово „России“ с одной „С“. Неизвестно сколько ошибка там находится, но корпусу года два где-то», — передают очевидцы, обнаружившие ошибку.
Агентство обратилось в пресс-службу ОМВД с просьбой прокомментировать орфографическую ошибку в наименовании страны. На момент публикации ответ не поступил.
Ранее URA.RU сообщало о том, что чиновники мэрии Нового Уренгоя по ошибке опубликовали файл с данными коллеги. Личная информация оказалась на сайте администрации
Ошибка оказалась в слове "Россия"
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