Убыточный аэропорт в ЯНАО будет передан в частную собственность

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Аэропорт в Тарко-Сале будет акционирован
Аэропорт в Тарко-Сале будет акционирован Фото:

В Тарко-Сале Пуровского района ЯНАО акционируют государственное унитарное предприятие (ГУП) ЯНАО «Аэропорт Тарко-Сале». Распоряжение о приватизации государственного имущества на 2025-2027 годы вышло на сайте окружного правительства.

«Прогнозный план рассчитан на три года и включает в себя государственное имущество, подлежащее приватизации. В целях повышения эффективности управления государственной собственности, принято решение о преобразовании ГУП ЯНАО Аэропорт Тарко-Сале в акционерное общество», — передает пресс-служба правительства ЯНАО на сайте. 

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства. В ведомстве сообщили, что смена формы предприятия не повлияет на перелеты. Вертолетные перевозки будут осуществляться.

В августе во время «Честного маршрута» губернатор Ямала Дмитрий Артюхов сообщил жителям Тарко-Сале, что аэропорт убыточен, каждый вылет требует затраты бюджетных средств в один млн рублей. Позже статус аэропорта был изменен на посадочную площадку, но его работа продолжилась в обычном режиме. С 1 января 2025 года в Тарко-Сале будут отменены прямые рейсы в Тюмень — попасть в транспортные хабы России можно будет через Новый Уренгой. Количество рейсов в газовую столицу будет увеличено. В окружном департаменте транспорта сообщили, что билеты на вертолетные рейсы в Новый Уренгой будут стоить дешевле, чем на самолеты в Тюмень.

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В Тарко-Сале Пуровского района ЯНАО акционируют государственное унитарное предприятие (ГУП) ЯНАО «Аэропорт Тарко-Сале». Распоряжение о приватизации государственного имущества на 2025-2027 годы вышло на сайте окружного правительства. «Прогнозный план рассчитан на три года и включает в себя государственное имущество, подлежащее приватизации. В целях повышения эффективности управления государственной собственности, принято решение о преобразовании ГУП ЯНАО Аэропорт Тарко-Сале в акционерное общество», — передает пресс-служба правительства ЯНАО на сайте.  Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства. В ведомстве сообщили, что смена формы предприятия не повлияет на перелеты. Вертолетные перевозки будут осуществляться. В августе во время «Честного маршрута» губернатор Ямала Дмитрий Артюхов сообщил жителям Тарко-Сале, что аэропорт убыточен, каждый вылет требует затраты бюджетных средств в один млн рублей. Позже статус аэропорта был изменен на посадочную площадку, но его работа продолжилась в обычном режиме. С 1 января 2025 года в Тарко-Сале будут отменены прямые рейсы в Тюмень — попасть в транспортные хабы России можно будет через Новый Уренгой. Количество рейсов в газовую столицу будет увеличено. В окружном департаменте транспорта сообщили, что билеты на вертолетные рейсы в Новый Уренгой будут стоить дешевле, чем на самолеты в Тюмень.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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