07 ноября 2024

Путин прокомментировал условия проживания мигрантов в РФ

Путин: мигранты в РФ должны жить в нормальных условиях
© Служба новостей «URA.RU»
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Путин назвал основные условия для проживания мигрантов на территории России
Путин назвал основные условия для проживания мигрантов на территории России Фото:

Неприятия к мигрантам в России не будет, если они будут хорошо владеть русским языком, знать и соблюдать законы страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии «Валдая».

«Первый этап — нам нужно создать такие условия, когда люди, приезжающие на работу, будут к этому готовы. Они будут владеть хорошо русским языком, знать наши традиции. Мы много раз об этом говорили. Знать наши законы, и не только знать все это, а быть внутренне готовыми соблюдать это все. И тогда не будет раздражения и неприятия со стороны наших граждан», — сказал он.

Мигранты в РФ должны жить в нормальных условиях, пользоваться «всеми благами цивилизации», пока здесь есть перекос, указал Путин. Власти России должны думать прежде всего об интересах своих граждан, в том числе в контексте миграционной политики, отметил президент.

«Что касается людей, которые к нам приезжают: они тоже должны жить в современных человеческих условиях, пользоваться всеми благами цивилизации в сфере здравоохранения, образованием и так далее. Здесь тоже есть перекосы. Сейчас не буду вдаваться в детали, но над этим надо работать», — сказал он, выступая на пленарной сессии «Валдая».

Ранее URA.RU писало о том, что Путин сказал на пленарной сесссии «Валдая», что ближайшие 20 лет для мира будут сложными. Он отметил, что нынешнему поколению придется жить в условиях глобальных изменений. 

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Неприятия к мигрантам в России не будет, если они будут хорошо владеть русским языком, знать и соблюдать законы страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии «Валдая». «Первый этап — нам нужно создать такие условия, когда люди, приезжающие на работу, будут к этому готовы. Они будут владеть хорошо русским языком, знать наши традиции. Мы много раз об этом говорили. Знать наши законы, и не только знать все это, а быть внутренне готовыми соблюдать это все. И тогда не будет раздражения и неприятия со стороны наших граждан», — сказал он. Мигранты в РФ должны жить в нормальных условиях, пользоваться «всеми благами цивилизации», пока здесь есть перекос, указал Путин. Власти России должны думать прежде всего об интересах своих граждан, в том числе в контексте миграционной политики, отметил президент. «Что касается людей, которые к нам приезжают: они тоже должны жить в современных человеческих условиях, пользоваться всеми благами цивилизации в сфере здравоохранения, образованием и так далее. Здесь тоже есть перекосы. Сейчас не буду вдаваться в детали, но над этим надо работать», — сказал он, выступая на пленарной сессии «Валдая». Ранее URA.RU писало о том, что Путин сказал на пленарной сесссии «Валдая», что ближайшие 20 лет для мира будут сложными. Он отметил, что нынешнему поколению придется жить в условиях глобальных изменений. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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