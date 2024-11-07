Путин прокомментировал условия проживания мигрантов в РФ

Неприятия к мигрантам в России не будет, если они будут хорошо владеть русским языком, знать и соблюдать законы страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии «Валдая».
«Первый этап — нам нужно создать такие условия, когда люди, приезжающие на работу, будут к этому готовы. Они будут владеть хорошо русским языком, знать наши традиции. Мы много раз об этом говорили. Знать наши законы, и не только знать все это, а быть внутренне готовыми соблюдать это все. И тогда не будет раздражения и неприятия со стороны наших граждан», — сказал он.
Мигранты в РФ должны жить в нормальных условиях, пользоваться «всеми благами цивилизации», пока здесь есть перекос, указал Путин. Власти России должны думать прежде всего об интересах своих граждан, в том числе в контексте миграционной политики, отметил президент.
«Что касается людей, которые к нам приезжают: они тоже должны жить в современных человеческих условиях, пользоваться всеми благами цивилизации в сфере здравоохранения, образованием и так далее. Здесь тоже есть перекосы. Сейчас не буду вдаваться в детали, но над этим надо работать», — сказал он, выступая на пленарной сессии «Валдая».
Ранее URA.RU писало о том, что Путин сказал на пленарной сесссии «Валдая», что ближайшие 20 лет для мира будут сложными. Он отметил, что нынешнему поколению придется жить в условиях глобальных изменений.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.