Здание городской администрации Кургана находится в ветхом состоянии, что вызывает обеспокоенность среди местных жителей и руководства. По информации источников, уже зафиксированы проблемы с кровлей, которая находится в состоянии разрушения. Об этом корреспонденту URA.RU сообщают инсайдеры из политической сферы.
«Неизвестно, когда начнут заниматься непосредственно ремонтом. Если и дальше тянуть, то кровля рухнет окончательно. Сейчас идут активные снегопады, а как известно — мокрый снег очень тяжелый, что создаст дополнительную нагрузку на крышу здания. Ремонт нужен немедленно», — сообщают инсайдеры URA.RU.
Мэрия города Кургана уже нашла подрядчика для разработки проекта ремонта, однако окончание работ запланировано только на 1 декабря. На официальном сайте госзакупок указано, что начальная цена работ по проекту — два миллиона рублей. Разработать план ремонта согласилась местная компания «Архстройпроект». После создания проекта будет новый аукцион, где должен определиться исполнитель работ.
Корреспондент URA.RU обращалась за комментарием в мэрию Кургана. Журналисту подтвердили, что здание администрации находится в ветхом состоянии. «Здание находится в ветхом состоянии. При протечке кровли пострадали стены и электропроводка. В связи с этим принято решение провести краткосрочный ремонт зала заседаний на четвертом этаже для обеспечения дальнейшей работы думы», — сообщили в мэрии.
Ранее URA.RU писало, что чиновники уже сталкивались с разрушением кровли здания мэрии. Один из таких инцидентов происходил как раз во время заседания гордумы. Тогда кирпичи упали от оконного проема четвертого этажа на металлический козырек над запасным входом в здание мэрии.
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