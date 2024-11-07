07 ноября 2024

Здание мэрии Кургана начинает разрушаться. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Вслед за залом заседаний гордумы начало разрушаться здание мэрии Кургана.
Вслед за залом заседаний гордумы начало разрушаться здание мэрии Кургана. Фото:

Здание городской администрации Кургана находится в ветхом состоянии, что вызывает обеспокоенность среди местных жителей и руководства. По информации источников, уже зафиксированы проблемы с кровлей, которая находится в состоянии разрушения. Об этом корреспонденту URA.RU сообщают инсайдеры из политической сферы. 

«Неизвестно, когда начнут заниматься непосредственно ремонтом. Если и дальше тянуть, то кровля рухнет окончательно. Сейчас идут активные снегопады, а как известно — мокрый снег очень тяжелый, что создаст дополнительную нагрузку на крышу здания. Ремонт нужен немедленно», — сообщают инсайдеры URA.RU. 

Мэрия города Кургана уже нашла подрядчика для разработки проекта ремонта, однако окончание работ запланировано только на 1 декабря. На официальном сайте госзакупок указано, что начальная цена работ по проекту — два миллиона рублей. Разработать план ремонта согласилась местная компания «Архстройпроект». После создания проекта будет новый аукцион, где должен определиться исполнитель работ.

Корреспондент URA.RU обращалась за комментарием в мэрию Кургана. Журналисту подтвердили, что здание администрации находится в ветхом состоянии. «Здание находится в ветхом состоянии. При протечке кровли пострадали стены и электропроводка. В связи с этим принято решение провести краткосрочный ремонт зала заседаний на четвертом этаже для обеспечения дальнейшей работы думы», — сообщили в мэрии. 

Ранее URA.RU писало, что чиновники уже сталкивались с разрушением кровли здания мэрии. Один из таких инцидентов происходил как раз во время заседания гордумы. Тогда кирпичи упали от оконного проема четвертого этажа на металлический козырек над запасным входом в здание мэрии.

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Здание городской администрации Кургана находится в ветхом состоянии, что вызывает обеспокоенность среди местных жителей и руководства. По информации источников, уже зафиксированы проблемы с кровлей, которая находится в состоянии разрушения. Об этом корреспонденту URA.RU сообщают инсайдеры из политической сферы.  «Неизвестно, когда начнут заниматься непосредственно ремонтом. Если и дальше тянуть, то кровля рухнет окончательно. Сейчас идут активные снегопады, а как известно — мокрый снег очень тяжелый, что создаст дополнительную нагрузку на крышу здания. Ремонт нужен немедленно», — сообщают инсайдеры URA.RU.  Мэрия города Кургана уже нашла подрядчика для разработки проекта ремонта, однако окончание работ запланировано только на 1 декабря. На официальном сайте госзакупок указано, что начальная цена работ по проекту — два миллиона рублей. Разработать план ремонта согласилась местная компания «Архстройпроект». После создания проекта будет новый аукцион, где должен определиться исполнитель работ. Корреспондент URA.RU обращалась за комментарием в мэрию Кургана. Журналисту подтвердили, что здание администрации находится в ветхом состоянии. «Здание находится в ветхом состоянии. При протечке кровли пострадали стены и электропроводка. В связи с этим принято решение провести краткосрочный ремонт зала заседаний на четвертом этаже для обеспечения дальнейшей работы думы», — сообщили в мэрии.  Ранее URA.RU писало, что чиновники уже сталкивались с разрушением кровли здания мэрии. Один из таких инцидентов происходил как раз во время заседания гордумы. Тогда кирпичи упали от оконного проема четвертого этажа на металлический козырек над запасным входом в здание мэрии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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