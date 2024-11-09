В ЯНАО закрывают дороги из-за метели

В ЯНАО днем 10 ноября ожидается усиление ветра и метель. Департамент транспорта и дорожного хозяйства предупредил водителей, что сегодня существует возможность перекрытия региональных трасс.
«Сегодня, 10 ноября, на Ямале усиление ветра, метель... Возможны ограничения в работе региональных дорог, в том числе, и закрытие участков для движения транспорта», — написано в telegram-канале ведомства.
Дорожники просят ямальских водителей быть внимательными, осторожными и, по возможности, не выезжать на загородные дороги. Чтобы избежать аварийных ситуаций, стоит отказаться от резких маневров, следует соблюдать дистанцию и скоростной режим.
Ранее URA.RU писало, что на территории ЯНАО 10 ноября прогнозируется сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. Он опасен обрушением ветхих и слабоукрепленных конструкций. Также есть риск падения деревьев, ветвей, срыва рекламных щитов и повреждения кровли домов.
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