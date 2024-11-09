09 ноября 2024
08 ноября 2024

В ЯНАО закрывают дороги из-за метели

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На Ямале спрогнозировали метель и сильный ветер
На Ямале спрогнозировали метель и сильный ветер Фото:

В ЯНАО днем 10 ноября ожидается усиление ветра и метель. Департамент транспорта и дорожного хозяйства предупредил водителей, что сегодня существует возможность перекрытия региональных трасс.

«Сегодня, 10 ноября, на Ямале усиление ветра, метель... Возможны ограничения в работе региональных дорог, в том числе, и закрытие участков для движения транспорта», — написано в telegram-канале ведомства.

Дорожники просят ямальских водителей быть внимательными, осторожными и, по возможности, не выезжать на загородные дороги. Чтобы избежать аварийных ситуаций, стоит отказаться от резких маневров, следует соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Ранее URA.RU писало, что на территории ЯНАО 10 ноября прогнозируется сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. Он опасен обрушением ветхих и слабоукрепленных конструкций. Также есть риск падения деревьев, ветвей, срыва рекламных щитов и повреждения кровли домов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ЯНАО днем 10 ноября ожидается усиление ветра и метель. Департамент транспорта и дорожного хозяйства предупредил водителей, что сегодня существует возможность перекрытия региональных трасс. «Сегодня, 10 ноября, на Ямале усиление ветра, метель... Возможны ограничения в работе региональных дорог, в том числе, и закрытие участков для движения транспорта», — написано в telegram-канале ведомства. Дорожники просят ямальских водителей быть внимательными, осторожными и, по возможности, не выезжать на загородные дороги. Чтобы избежать аварийных ситуаций, стоит отказаться от резких маневров, следует соблюдать дистанцию и скоростной режим. Ранее URA.RU писало, что на территории ЯНАО 10 ноября прогнозируется сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. Он опасен обрушением ветхих и слабоукрепленных конструкций. Также есть риск падения деревьев, ветвей, срыва рекламных щитов и повреждения кровли домов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...