11 ноября 2024

Курганский онкодиспансер объявил о наборе врачей-онкологов на зарплату от 75 000

© Служба новостей «URA.RU»
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В онкодиспансер Кургана ищут врачей
В онкодиспансер Кургана ищут врачей Фото:

Курганский областной онкологический диспансер объявил о наборе врачей-специалистов на различные должности, включая врача-онколога, радиотерапевта, эндоскописта и другие. Условия работы предполагают конкурентоспособную заработную плату и ряд социальных гарантий, пишет больница в соцсетях.

«Мы предлагаем заработную плату от 75 тыс. руб., а также ряд возможностей для профессионального развития и повышения квалификации. Для иногородних предусмотрена частичная компенсация найма жилого помещения», — говорится в официальном объявлении диспансера в соцсети «ВКонтакте».

Список вакантных должностей: врач-онколог (онкоуролог, химиотерапевт); врач-радиотерапевт; врач-эндоскопист; врач-анестезиолог-реаниматолог; врач-патологоанатом; врач-терапевт; врач функциональной диагностики; заведующий патологоанатомическим отделением; заместитель главного врача по организационно-методической работе.

Дополнительные преимущества для кандидатов включают досрочный выход на пенсию, ежемесячные доплаты молодым специалистам (5000 руб.) и возможность получения единовременной выплаты при трудоустройстве на отдельные должности (до 300 тыс. руб.). Такие условия созданы для привлечения квалифицированных медицинских кадров и удержания высокого уровня профессионализма сотрудников.

URA.RU ранее писало, что в регион активно приезжают новые врачи. В Курганской областной больнице №2 с октября новый заведующий отделением лучевой диагностики. Эдуард Власов, выпускник Челябинской медакадемии с 14-летним опытом.

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Курганский областной онкологический диспансер объявил о наборе врачей-специалистов на различные должности, включая врача-онколога, радиотерапевта, эндоскописта и другие. Условия работы предполагают конкурентоспособную заработную плату и ряд социальных гарантий, пишет больница в соцсетях. «Мы предлагаем заработную плату от 75 тыс. руб., а также ряд возможностей для профессионального развития и повышения квалификации. Для иногородних предусмотрена частичная компенсация найма жилого помещения», — говорится в официальном объявлении диспансера в соцсети «ВКонтакте». Список вакантных должностей: врач-онколог (онкоуролог, химиотерапевт); врач-радиотерапевт; врач-эндоскопист; врач-анестезиолог-реаниматолог; врач-патологоанатом; врач-терапевт; врач функциональной диагностики; заведующий патологоанатомическим отделением; заместитель главного врача по организационно-методической работе. Дополнительные преимущества для кандидатов включают досрочный выход на пенсию, ежемесячные доплаты молодым специалистам (5000 руб.) и возможность получения единовременной выплаты при трудоустройстве на отдельные должности (до 300 тыс. руб.). Такие условия созданы для привлечения квалифицированных медицинских кадров и удержания высокого уровня профессионализма сотрудников. URA.RU ранее писало, что в регион активно приезжают новые врачи. В Курганской областной больнице №2 с октября новый заведующий отделением лучевой диагностики. Эдуард Власов, выпускник Челябинской медакадемии с 14-летним опытом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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