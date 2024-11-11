Курганский онкодиспансер объявил о наборе врачей-онкологов на зарплату от 75 000

Курганский областной онкологический диспансер объявил о наборе врачей-специалистов на различные должности, включая врача-онколога, радиотерапевта, эндоскописта и другие. Условия работы предполагают конкурентоспособную заработную плату и ряд социальных гарантий, пишет больница в соцсетях.
«Мы предлагаем заработную плату от 75 тыс. руб., а также ряд возможностей для профессионального развития и повышения квалификации. Для иногородних предусмотрена частичная компенсация найма жилого помещения», — говорится в официальном объявлении диспансера в соцсети «ВКонтакте».
Список вакантных должностей: врач-онколог (онкоуролог, химиотерапевт); врач-радиотерапевт; врач-эндоскопист; врач-анестезиолог-реаниматолог; врач-патологоанатом; врач-терапевт; врач функциональной диагностики; заведующий патологоанатомическим отделением; заместитель главного врача по организационно-методической работе.
Дополнительные преимущества для кандидатов включают досрочный выход на пенсию, ежемесячные доплаты молодым специалистам (5000 руб.) и возможность получения единовременной выплаты при трудоустройстве на отдельные должности (до 300 тыс. руб.). Такие условия созданы для привлечения квалифицированных медицинских кадров и удержания высокого уровня профессионализма сотрудников.
URA.RU ранее писало, что в регион активно приезжают новые врачи. В Курганской областной больнице №2 с октября новый заведующий отделением лучевой диагностики. Эдуард Власов, выпускник Челябинской медакадемии с 14-летним опытом.
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