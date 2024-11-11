В Роспотребнадзоре раскрыли, заразились ли тюменцы опасным вирусом Коксаки

В Тюмени не обнаружено случаев заболевания опасным вирусом Коксаки. Об этом URA.RU рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора. Ранее российские туристы заразились вирусом в Турции.
«В Тюменской области случаев заболевания вирусом Коксаки не зарегистрировано», — кратко сообщили агентству в Роспотребнадзоре. Из-за распространения вируса туристы начали отказываться от поездок в Турцию.
Ранее URA.RU писало, что случаи заражения фиксировались в городах Турции — Белеке, Кемере и Сиде. Основными симптомами вируса являются температура и сыпь. Коксаки часто представляет угрозу для детей в возрасте от трех до 10 лет, однако возможность заражения также существует у младенцев и взрослых. Вирус способен вызвать развитие коньюктивита и менингита.
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