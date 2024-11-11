11 ноября 2024

В Роспотребнадзоре раскрыли, заразились ли тюменцы опасным вирусом Коксаки

Жители Тюмени избежали заражения вирусом Коксаки
© Служба новостей «URA.RU»
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Случаи заражения фиксировались в Турции
Случаи заражения фиксировались в Турции Фото:

В Тюмени не обнаружено случаев заболевания опасным вирусом Коксаки. Об этом URA.RU рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора. Ранее российские туристы заразились вирусом в Турции.

«В Тюменской области случаев заболевания вирусом Коксаки не зарегистрировано», — кратко сообщили агентству в Роспотребнадзоре. Из-за распространения вируса туристы начали отказываться от поездок в Турцию.

Ранее URA.RU писало, что случаи заражения фиксировались в городах Турции — Белеке, Кемере и Сиде. Основными симптомами вируса являются температура и сыпь. Коксаки часто представляет угрозу для детей в возрасте от трех до 10 лет, однако возможность заражения также существует у младенцев и взрослых. Вирус способен вызвать развитие коньюктивита и менингита.

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В Тюмени не обнаружено случаев заболевания опасным вирусом Коксаки. Об этом URA.RU рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора. Ранее российские туристы заразились вирусом в Турции. «В Тюменской области случаев заболевания вирусом Коксаки не зарегистрировано», — кратко сообщили агентству в Роспотребнадзоре. Из-за распространения вируса туристы начали отказываться от поездок в Турцию. Ранее URA.RU писало, что случаи заражения фиксировались в городах Турции — Белеке, Кемере и Сиде. Основными симптомами вируса являются температура и сыпь. Коксаки часто представляет угрозу для детей в возрасте от трех до 10 лет, однако возможность заражения также существует у младенцев и взрослых. Вирус способен вызвать развитие коньюктивита и менингита.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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