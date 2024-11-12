В школе Чусового у сотрудников не нашлось справок об отсутствии судимости

В городе Чусовой Пермского края сотрудники одной из школ работали без справок об отсутствии судимости, а также не прошли обязательное медицинское психиатрическое освидетельствование. За нарушение требований охраны труда директору образовательного учреждения назначен штраф. Об этом стало известно после проведенной прокурорской проверки, сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.
«Выявлены нарушения, связанные с непрохождением отдельными работниками учреждения образования обязательного медицинского психиатрического освидетельствования, а также факты отсутствия в личных делах сотрудников справок об отсутствии судимости. По результатам проверки директору школы внесено представление. Кроме того, по постановлению прокурора он привлечен к административной ответственности по ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ», — говорится в сообщении прокуратуры края.
Руководство школы не спешило исполнять представление надзорного ведомства, поэтому прокурор обратился в суд. Суд исковые требования прокурора удовлетворил. На школу возложена обязанность провести психиатрическое освидетельствование двух работников.
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