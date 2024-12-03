ВТБ предупредил россиян о трех мошеннических схемах

ВТБ предупредил россиян о трех схемах мошенничества в инвестиционной сфере. Самая распространенная схема включает создание фейковых сайтов и приложений, имитирующих реальные финансовые организации, которые обещают высокую доходность и предлагают открыть «инвестиционные счета».
«Под видом персональных консультантов мошенники связываются с потенциальными клиентами и просят открыть „инвестиционный счет“», — передает сообщение ВТБ ТАСС. Там добавили, что злоумышленники используют фальшивые доказательства доходности, чтобы убедить жертву вложить больше денег.
Вторая схема предназначена для тех, кто уже стал жертвой мошенников. Лжесотрудники госорганов обещают вернуть потерянные деньги за предоплату, но на самом деле они просто забирают деньги. Третья схема связана с установкой программ для удаленного доступа под видом помощи в инвестициях. Это дает мошенникам возможность получить контроль над счетами жертв и украсть их средства, заключили в ВТБ.
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