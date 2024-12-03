Зампред ВТБ вместе с детсадовцами загадали пять желаний на Новый год

Зампред ВТБ Пьянов призвал ЦБ проводить более активные интервенции на рынке
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зампред ВТБ пожелал поддержать проект высокоскоростной железной дороги Москва — Петербург
Зампред ВТБ пожелал поддержать проект высокоскоростной железной дороги Москва — Петербург Фото:

Зампред банка ВТБ Дмитрий Пьянов вместе с детсадовцами загадал пять новогодних желаний. К ним относятся модификация бюджетного правила, поддержка высокоскоростной железной дороги Москва — Петербург. 

«Уважаемые Дед Мороз и Снегурочка! Мы, в синей группе детского сада, старались вести себя хорошо, активно кредитовали российскую экономику, поддерживали бизнес и людей. Поэтому в преддверии Нового года мы хотим обратиться к вам с несколькими пожеланиями», — написал Пьянов в авторской колонке на РБК.

Первым зампред банка предложил модифицировать бюджетное правило, чтобы оно защищало не только от нефтяных рисков, но и от внутренних, ведь резкий рост расходов может привести к инфляции. Второе пожелание касается поддержки проекта высокоскоростной железной дороги Москва — Петербург через субординированные кредиты из Фонда национального благосостояния (ФНБ), чтобы обеспечить дополнительные силы для выполнения новых задач.

Третье пожелание связано с более ясным объяснением со стороны ЦБ пути к цели «инфляция в 4%», чтобы избежать рисков рецессии. Четвертое заключается в необходимости активной интервенции на валютном рынке, чтобы стабилизировать курс и предотвратить дальнейший рост цен. Наконец, пятое пожелание направлено на усиление департамента банковского регулирования Банка России и создание площадки для оперативного решения регуляторных вопросов, чтобы сократить время от идеи до принятия решения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Зампред банка ВТБ Дмитрий Пьянов вместе с детсадовцами загадал пять новогодних желаний. К ним относятся модификация бюджетного правила, поддержка высокоскоростной железной дороги Москва — Петербург.  «Уважаемые Дед Мороз и Снегурочка! Мы, в синей группе детского сада, старались вести себя хорошо, активно кредитовали российскую экономику, поддерживали бизнес и людей. Поэтому в преддверии Нового года мы хотим обратиться к вам с несколькими пожеланиями», — написал Пьянов в авторской колонке на РБК. Первым зампред банка предложил модифицировать бюджетное правило, чтобы оно защищало не только от нефтяных рисков, но и от внутренних, ведь резкий рост расходов может привести к инфляции. Второе пожелание касается поддержки проекта высокоскоростной железной дороги Москва — Петербург через субординированные кредиты из Фонда национального благосостояния (ФНБ), чтобы обеспечить дополнительные силы для выполнения новых задач. Третье пожелание связано с более ясным объяснением со стороны ЦБ пути к цели «инфляция в 4%», чтобы избежать рисков рецессии. Четвертое заключается в необходимости активной интервенции на валютном рынке, чтобы стабилизировать курс и предотвратить дальнейший рост цен. Наконец, пятое пожелание направлено на усиление департамента банковского регулирования Банка России и создание площадки для оперативного решения регуляторных вопросов, чтобы сократить время от идеи до принятия решения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...