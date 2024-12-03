Зампред ВТБ вместе с детсадовцами загадали пять желаний на Новый год

Зампред банка ВТБ Дмитрий Пьянов вместе с детсадовцами загадал пять новогодних желаний. К ним относятся модификация бюджетного правила, поддержка высокоскоростной железной дороги Москва — Петербург.
«Уважаемые Дед Мороз и Снегурочка! Мы, в синей группе детского сада, старались вести себя хорошо, активно кредитовали российскую экономику, поддерживали бизнес и людей. Поэтому в преддверии Нового года мы хотим обратиться к вам с несколькими пожеланиями», — написал Пьянов в авторской колонке на РБК.
Первым зампред банка предложил модифицировать бюджетное правило, чтобы оно защищало не только от нефтяных рисков, но и от внутренних, ведь резкий рост расходов может привести к инфляции. Второе пожелание касается поддержки проекта высокоскоростной железной дороги Москва — Петербург через субординированные кредиты из Фонда национального благосостояния (ФНБ), чтобы обеспечить дополнительные силы для выполнения новых задач.
Третье пожелание связано с более ясным объяснением со стороны ЦБ пути к цели «инфляция в 4%», чтобы избежать рисков рецессии. Четвертое заключается в необходимости активной интервенции на валютном рынке, чтобы стабилизировать курс и предотвратить дальнейший рост цен. Наконец, пятое пожелание направлено на усиление департамента банковского регулирования Банка России и создание площадки для оперативного решения регуляторных вопросов, чтобы сократить время от идеи до принятия решения.
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