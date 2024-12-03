Пермяки ловят золотых рыб
Александр Мельников из Соликамска поймал на рыбалке редкого золотого окуня. По этому случаю он загадал желание — сводить на сплав губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.
«Поймал в выходные очередную золотую рыбку. До этого тоже золотые окуни попадались, но у них полоски хоть немного просматривались, а у этого же вообще ни одной, даже намека нет. Загадал желание — сводить на сплав губернатора», — написал Александр в соцсети «ВКонтакте».
Рыбку мужчина отпустил. «Не стал губить такое чудо природы», — пояснил он.
Золотой окунь не первый в жизни рыбака
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