Рыбак из Соликамска поймал золотого окуня и загадал желание про губернатора. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пермяки ловят золотых рыб
Пермяки ловят золотых рыб Фото:

Александр Мельников из Соликамска поймал на рыбалке редкого золотого окуня. По этому случаю он загадал желание — сводить на сплав губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.

«Поймал в выходные очередную золотую рыбку. До этого тоже золотые окуни попадались, но у них полоски хоть немного просматривались, а у этого же вообще ни одной, даже намека нет. Загадал желание — сводить на сплав губернатора», — написал Александр в соцсети «ВКонтакте».

Рыбку мужчина отпустил. «Не стал губить такое чудо природы», — пояснил он.

Золотой окунь не первый в жизни рыбака
Золотой окунь не первый в жизни рыбака
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Александр Мельников из Соликамска поймал на рыбалке редкого золотого окуня. По этому случаю он загадал желание — сводить на сплав губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. «Поймал в выходные очередную золотую рыбку. До этого тоже золотые окуни попадались, но у них полоски хоть немного просматривались, а у этого же вообще ни одной, даже намека нет. Загадал желание — сводить на сплав губернатора», — написал Александр в соцсети «ВКонтакте». Рыбку мужчина отпустил. «Не стал губить такое чудо природы», — пояснил он.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...