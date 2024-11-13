Курганская полиция ищет пенсионерку, пропавшую около двух недель назад. Фото

14 ноября 2024 в 00:29 Размер текста - 17 +

Полиция просит сообщить о местонахождении пенсионерки Фото: Илья Московец © URA.RU В Кургане полиция занялась поисками без вести пропавшей пенсионерки с деменцией. Она ушла в магазин 2 ноября 2024 года, и с тех пор ее местонахождение неизвестно. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области. «Управлением МВД России по Кургану разыскивается без вести пропавшая Любовь Кохановская, 13 декабря 1948 года рождения. Она ушла в магазин 2 ноября около 12:10, и до настоящего времени ее местонахождение не установлено. Последний раз женщину видели у дома 42 по улице Савельева», — сообщили в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте». Приметы: на вид 60 лет, рост 150-265 сантиметров, седые волосы и среднее телосложение. Она была одета в куртку темно-синего цвета, синие джинсы, шапку белого цвета и темные ботинки. Тем, кто знает о местонахождении женщины, нужно сообщить в органы внутренних дел по телефонам 8 (3522) 49-57-43, 8-919-585-58-38. Сообщалось, что в Кургане пропала пенсионерка. Оксана Теплоухова сообщала в соцсетях, что женщина болеет деменцией. Женщина пропала 2 ноября УМВД России по Курганской области, «ВКонтакте» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане полиция занялась поисками без вести пропавшей пенсионерки с деменцией. Она ушла в магазин 2 ноября 2024 года, и с тех пор ее местонахождение неизвестно. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области. «Управлением МВД России по Кургану разыскивается без вести пропавшая Любовь Кохановская, 13 декабря 1948 года рождения. Она ушла в магазин 2 ноября около 12:10, и до настоящего времени ее местонахождение не установлено. Последний раз женщину видели у дома 42 по улице Савельева», — сообщили в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте». Приметы: на вид 60 лет, рост 150-265 сантиметров, седые волосы и среднее телосложение. Она была одета в куртку темно-синего цвета, синие джинсы, шапку белого цвета и темные ботинки. Тем, кто знает о местонахождении женщины, нужно сообщить в органы внутренних дел по телефонам 8 (3522) 49-57-43, 8-919-585-58-38. Сообщалось, что в Кургане пропала пенсионерка. Оксана Теплоухова сообщала в соцсетях, что женщина болеет деменцией.