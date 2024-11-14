14 ноября 2024

Стало известно, кто из звезд будет развлекать тюменцев на корпоративах

Экс-солистка «Ленинграда» Юлия Коган приедет на частный концерт в Тюмень
© Служба новостей «URA.RU»
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Юлия Коган пела вместе с Сергеем Шнуровым
Юлия Коган пела вместе с Сергеем Шнуровым Фото:

В Тюмень на новогодние корпоративы приедет экс-солистка группы «Ленинград» Юлия Коган. Об этом сообщили источники, знакомые с ситуацией.

«На свои корпоративы частная организация заказала Юлию Коган. Она была одной из первых солисток группы „Ленинград“», — сообщили инсайдеры URA.RU.

В прошлом году тюменскую публику развлекали певицы Юлианна Караулова и Алиса Вокс. Последняя также являлась бывшей солисткой группы Сергея Шнурова.

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В Тюмень на новогодние корпоративы приедет экс-солистка группы «Ленинград» Юлия Коган. Об этом сообщили источники, знакомые с ситуацией. «На свои корпоративы частная организация заказала Юлию Коган. Она была одной из первых солисток группы „Ленинград“», — сообщили инсайдеры URA.RU. В прошлом году тюменскую публику развлекали певицы Юлианна Караулова и Алиса Вокс. Последняя также являлась бывшей солисткой группы Сергея Шнурова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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