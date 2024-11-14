Стало известно, кто из звезд будет развлекать тюменцев на корпоративах

Юлия Коган пела вместе с Сергеем Шнуровым
В Тюмень на новогодние корпоративы приедет экс-солистка группы «Ленинград» Юлия Коган. Об этом сообщили источники, знакомые с ситуацией.
«На свои корпоративы частная организация заказала Юлию Коган. Она была одной из первых солисток группы „Ленинград“», — сообщили инсайдеры URA.RU.
В прошлом году тюменскую публику развлекали певицы Юлианна Караулова и Алиса Вокс. Последняя также являлась бывшей солисткой группы Сергея Шнурова.
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