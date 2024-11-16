Диплом и благодарственное письмо вручили 15 ноября Фото: Илья Московец © URA.RU

Курганский атаман Сергей Попов получил диплом от председателя партии ЛДПР Леонида Слуцкого и благодарственное письмо от посла Алексея Евсикова и военного атташе при посольстве РФ в Монголии генерал-майора Павла Петрунина за организацию международного конного похода. Об этом Попов рассказал URA.RU.

«Посольство РФ в Монголии и аппарат военного атташе выражает вам благодарность за организацию международного конного похода, посвященного 85-летию победы советско-монгольских войск в сражении на реке Халкин-Гол в 1939 году, который стал достойным дополнением праздничной программы и способствовал укреплению межкультурных и межрелигиозных связей России и Монголии. Желаем дальнейшего развития казачьей организации и конному лагерю!» — указано в благодарственном письме.

Диплом от Российского фонда мира, возглавляемого Слуцким, атаман получил за «активное участие в миротворческом движении, пропаганду и воплощение в жизнь идей и механизма». Атаман рассказал, что получил награды 15 ноября.

Конный поход в Монголию начался 27 апреля и закончился 21 сентября. Одна из целей похода заключалась в укреплении межнациональной и межконфессиональной дружбы. В Курган также вернулась лошадь Дымка, которая принимала участие в походе и прошла 4100 километров. В Монголии животное приняли как подарок и пожелали, чтобы оно выступало в РФ.

Атамана поблагодарили за организацию международного конного похода из России в Монголию Фото: Сергей Попов

Диплом и письмо были вручены 15 ноября Фото: Сергей Попов