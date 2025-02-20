Экс-бойца ЧВК «Вагнер» из Кургана отправили в колонию за убийство челябинца

20 февраля 2025 в 15:50 Размер текста - 17 +

Ленинский райсуд Челябинска приговорил к девяти годам колонии бывшего бойца ЧВК «Вагнер» из Кургана Андрея Усольцева, обвиняемого в убийстве. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда. «Суд приговорил Усольцева признать виновным по ч.1 ст. 105 (убийство). Назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет в колонии строгого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Также суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны. Усольцев должен выплатить родственникам погибшего 1 млн рублей. Усольцев приехал в Челябинск из Кургана в феврале 2024 года вместе с подругой. Пара жила вместе до серьезного скандала, после которого женщина ушла от бывшего военного. К чести Усольцева, стоит сказать, что он пытался вернуть отношения: каждый день звонил женщине. На один из таких звонков ответил мужской голос. Желая разобраться, мужчины встретились лично. На встречу Усольцев пришел уже пьяным. Разговора между оппонентами не получилось, завязалась драка, в ходе которой бывший боец ЧВК ударил нового ухажера своей подруги ножом. Ранение оказалось смертельным. Усольцев попытался избавиться от орудия убийства, выкинув его. Но после задержания признался в содеянном. В ходе судебного процесса была назначена психиатрическая экспертиза, по результатам которой бывшего военного признали вменяемым. До переезда в Челябинск Усольцев служил в ЧВК «Вагнер». На фронт он отправился из колонии, примерно, в середине ноября 2022 года. Участвовал в освобождении Артемовска. Контракт с ЧВК «Вагнер» у мужчины закончился в начале июня 2023 года. Домой он вернулся с пятью наградами: четыре из них от военной компании, еще одна — государственная медаль «За отвагу».