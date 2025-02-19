19 февраля 2025

Жителям Одессы пришли сообщения о переходе города в юрисдикцию России

© Служба новостей «URA.RU»
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Украинский интернет-провайдер взломали российские хакеры
Украинский интернет-провайдер взломали российские хакеры Фото:

Жителям Одессы пришли сообщения о переходе под российскую юрисдикцию, распространенные в результате взлома украинского интернет-провайдера «Ланет». В сообщении утверждалось, что изменения происходят на основании договоренностей между президентами России и США, пишет украинское издание «Страна».

«Уважаемые жители Одесской области РФ. В связи с договоренностями между президентом России Владимиром Путином и президентом США Дональдом Трампом начат переход деятельности украинских операторов связи под российскую юрисдикцию. Возможны временные перебои в предоставлении услуг», — говорится в разосланном сообщении.

Представители интернет-провайдера подтвердили факт взлома. Они заявили о работе над устранением последствий кибератаки.

Хакеры периодически устраивают подобные акции. Например, 9 мая прошлого года по одесским кабельным каналам неожиданно показали Парад Победы из Москвы. А летом на радиостанциях стала звучать музыка из России, пишет «Царьград».

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Жителям Одессы пришли сообщения о переходе под российскую юрисдикцию, распространенные в результате взлома украинского интернет-провайдера «Ланет». В сообщении утверждалось, что изменения происходят на основании договоренностей между президентами России и США, пишет украинское издание «Страна». «Уважаемые жители Одесской области РФ. В связи с договоренностями между президентом России Владимиром Путином и президентом США Дональдом Трампом начат переход деятельности украинских операторов связи под российскую юрисдикцию. Возможны временные перебои в предоставлении услуг», — говорится в разосланном сообщении. Представители интернет-провайдера подтвердили факт взлома. Они заявили о работе над устранением последствий кибератаки. Хакеры периодически устраивают подобные акции. Например, 9 мая прошлого года по одесским кабельным каналам неожиданно показали Парад Победы из Москвы. А летом на радиостанциях стала звучать музыка из России, пишет «Царьград».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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