Жителям Одессы пришли сообщения о переходе города в юрисдикцию России

Жителям Одессы пришли сообщения о переходе под российскую юрисдикцию, распространенные в результате взлома украинского интернет-провайдера «Ланет». В сообщении утверждалось, что изменения происходят на основании договоренностей между президентами России и США, пишет украинское издание «Страна».
«Уважаемые жители Одесской области РФ. В связи с договоренностями между президентом России Владимиром Путином и президентом США Дональдом Трампом начат переход деятельности украинских операторов связи под российскую юрисдикцию. Возможны временные перебои в предоставлении услуг», — говорится в разосланном сообщении.
Представители интернет-провайдера подтвердили факт взлома. Они заявили о работе над устранением последствий кибератаки.
Хакеры периодически устраивают подобные акции. Например, 9 мая прошлого года по одесским кабельным каналам неожиданно показали Парад Победы из Москвы. А летом на радиостанциях стала звучать музыка из России, пишет «Царьград».
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