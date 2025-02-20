20 февраля 2025

NI: Россия приближается к ключевому украинскому городу

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ВС РФ активно наступают на ключевой для Украины Покровск
ВС РФ активно наступают на ключевой для Украины Покровск Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ приближаются к ключевому городу, удерживаемому ВСУ, — Покровску (ДНР). Об этом сообщили в американских СМИ, отметив, что данный населенный пункт имеет крайне важное значение для Украины.

«Россия приближается к ключевому украинскому городу <...> Покровск, ключевой логистический узел в юго-восточной части поля боя», — пишет издание The National Interest.

Отмечается, что Покровск является ключевым логистическим центром в юго-восточной части ДНР, и он очень важен для оборонительных позиций ВСУ. Вдобавок, при таком активном наступлении на данный город ВС РФ продолжают развивать успех еще на на нескольких участках фронта, говорится в материале издания. 

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ВС РФ приближаются к ключевому городу, удерживаемому ВСУ, — Покровску (ДНР). Об этом сообщили в американских СМИ, отметив, что данный населенный пункт имеет крайне важное значение для Украины. «Россия приближается к ключевому украинскому городу <...> Покровск, ключевой логистический узел в юго-восточной части поля боя», — пишет издание The National Interest. Отмечается, что Покровск является ключевым логистическим центром в юго-восточной части ДНР, и он очень важен для оборонительных позиций ВСУ. Вдобавок, при таком активном наступлении на данный город ВС РФ продолжают развивать успех еще на на нескольких участках фронта, говорится в материале издания. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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