NI: Россия приближается к ключевому украинскому городу

ВС РФ приближаются к ключевому городу, удерживаемому ВСУ, — Покровску (ДНР). Об этом сообщили в американских СМИ, отметив, что данный населенный пункт имеет крайне важное значение для Украины.
«Россия приближается к ключевому украинскому городу <...> Покровск, ключевой логистический узел в юго-восточной части поля боя», — пишет издание The National Interest.
Отмечается, что Покровск является ключевым логистическим центром в юго-восточной части ДНР, и он очень важен для оборонительных позиций ВСУ. Вдобавок, при таком активном наступлении на данный город ВС РФ продолжают развивать успех еще на на нескольких участках фронта, говорится в материале издания.
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