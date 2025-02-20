NBC: Трамп разозлился на Зеленского из-за нежелания идти на компромиссы

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство позицией Украины, которая, по его мнению, не желает идти на необходимые компромиссы для достижения мирного соглашения. Об этом сообщают иностранные телеканалы со ссылкой на источники.
Трамп считает, что украинский лидер Владимир Зеленский сопротивляется «разумным требованиям», несмотря на значительную военную помощь, предоставленную Штатами. По данным NBC News, глава США также возмущен публичными жалобами украинского руководства на исключение Киева из прямых переговоров с Россией. Неназванный чиновник в Белом доме заявил: «Есть разочарование».
Сложности в диалоге между Вашингтоном и Киевом нарастали на протяжении прошлой недели и вылились в публичные обвинения со стороны обоих лидеров. Источники отмечают, что украинское руководство осознало скептицизм Трампа к официальной позиции Украины и изначально пыталось продемонстрировать готовность к компромиссам. Киев пытался убедить американские власти в том, что РФ якобы является главной преградой для мира. Однако вскоре ситуация изменилась.
Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал украинского лидера Владимира Зеленского. Он описал Зеленского как комика и отметил, что украинский лидер смог убедить Вашингтон в необходимости выделения 350 миллиардов долларов для поддержки конфликта, который, по утверждению Трампа, является не выигрышным. Также он обвинил Зеленского в использовании диктаторских методов управления страной, включая отказ от организации выборов.
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