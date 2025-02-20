Жога: «Все предложения форума в Миассе возьмем в работу»

Серебряный ветеран подарила Жоге коврик ручной работы (кадр с форума) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Полпред президента в УрФО Артем Жога по итогам форума «Патриоты Урала», который прошел 20 февраля в Миассе Челябинской области, заявил, что все предложения будут взяты в работу. Об этом передает корреспондент URA.RU с места событий. О том, как прошло мероприятия и какие именно заявления были сделаны, читайте в материале URA.RU.

Бойцы знают, что за ними вся страна

Форум по видеосвязи открыл первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, а Жога взял первое слово. Кириенко обратил особое внимание на то, что бойцам необходимо «чувствовать, что за ними вся страна». Кроме боеприпасов и гуманитарной помощи военные нуждаются в поддержке и понимании, что их ждут в тылу.

«Мы должны помнить, что идет еще и информационная война. И эта война будет самой длинной: первой кончится горячая война, дольше будет экономическое противостояние, но дольше всего будет идти информационная, или психологическая война за умы и сердца подрастающего поколения», — заявил Кириенко.

Форум открыли в Миассе утром 20 февраля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Зал стоя приветствовал Героев

После речи губернатора региона Алексея Текслера зал встал, приветствуя Героев России, специальных гостей форума Артура Орлова и Максима Шоломова. Шоломов отметил, что особенно ценны для бойцов письма школьников.

Выставка и экскурсия

Жога подчеркнул, что Уральский федеральный округ это не только кузница оружия, не только кузница таких замечательных автомобилей. Это кузница добра, труда, человечности. Он отметил, что на выставке последних достижений оборонной промышленности российских предприятий гостям форума продемонстрировали дроны, технику, шлемы, холодное оружие и многое другое.

Современные вызовы диктуют современные решения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Важно, что на выставке были разработчики, которые представляли свою продукцию на первом форуме. Сюда в Миасс через четыре месяца она привезли уже доработанные изделия. Многие экспонаты будут испытаны федеральным техническим советом», — подчеркнул Артем Жога.

Кроме того, Жоге провели экскурсию по автозаводу «Урал». Ему показали главный конвейер и сборочный корпус по производству грузовиков.

«Сегодня крайне важно, чтобы производственный сектор не сбавлял обороты, был максимально включен в решение задач, которые ставит президент. Автозавод „Урал“ — предприятие с большой историей, которое и сегодня вносит весомый вклад в отечественную экономику», — отметил Жога.

Есть проблемы

Во ходе форума ряд представителей различных организаций рассказали о тех проблемах, с которыми они стокнулись в ходе спецоперации. Ключевыми оказалась помощь участникам СВО и членам их семей.

Решением проблем занимаются уже сейчас

Так, участники и ветераны сталкиваются с развитием посттравматического стрессового синдрома, тяжело адаптируются к жизни из-за полученной инвалидности и в регионах не хватает специалистов-психологов для оказания им квалифицированной помощи. Они испытывают трудности в устройстве на работу, а в больницах не хватает медиков, чтобы оказать оперативную помощь.

И есть решения

Эксперты предлагают создать психологическую службу помощи участникам спецоперации и цленам их семей, проводить тренинги, обустроить центры реабилитации и проводить психолого-педагогическую работу с детьми. некоммерчесим организациям предложили организовать окружной ресурсный центр и иницативные группы. Кроме того, Жога предложил создать общий чат для волонтеров СВО, а самим участникам создать совет активистов и участников народного фронта, который будет также решать многие вопросы.

По итогам форума Жога заявил, что все предложения, прозвучавшие на форуме, будут взяты в работу. В свою очередь Текслер подчеркнул, что мероприятия были насыщен