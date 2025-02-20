Спецпосланник Трампа по Украине отказался от пресс-конференции с Зеленским

Зеленский встретился с Келлогом
Украинский лидер Владимир Зеленский провел встречу со спецпосланников президента США по Украине Китом Келлогом. Встреча прошла в Киеве, сообщают украинские издания. Однако спецпосланник отказался от прессс-конферении с украиснким лидером.
«Зеленский начал встречу с Китом Келлогом», — пишет РБК-Украина. После завершения встречи была запланирована пресс-конференция, однако она была отменена.
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