Спецпосланник Трампа по Украине отказался от пресс-конференции с Зеленским

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Зеленский встретился с Келлогом
Зеленский встретился с Келлогом Фото:

Украинский лидер Владимир Зеленский провел встречу со спецпосланников президента США по Украине Китом Келлогом. Встреча прошла в Киеве, сообщают украинские издания. Однако спецпосланник отказался от прессс-конферении с украиснким лидером. 

«Зеленский начал встречу с Китом Келлогом», — пишет РБК-Украина. После завершения встречи была запланирована пресс-конференция, однако она была отменена.

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Украинский лидер Владимир Зеленский провел встречу со спецпосланников президента США по Украине Китом Келлогом. Встреча прошла в Киеве, сообщают украинские издания. Однако спецпосланник отказался от прессс-конферении с украиснким лидером.  «Зеленский начал встречу с Китом Келлогом», — пишет РБК-Украина. После завершения встречи была запланирована пресс-конференция, однако она была отменена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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