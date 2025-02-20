Рютте объяснил, когда Украина станет частью НАТО

Вопрос членства Украины в НАТО будет рассмотрен в будущем, но не будет включен в условия мирного соглашения. Об этом сообщил генеральный секретарь альянса Марк Рютте.
«В Вашингтоне было решено, что для Украины существует необратимый путь к вступлению в НАТО. Но, если быть честным, сейчас мы и США говорим, что не хотим включать это в мирный процесс, Украине не было обещано, что это станет частью мирного соглашения», — заявил Рютте во время своего визита в Словакию, его слова передает РИА Новости. Он подчеркнул, что важно наблюдать за тем, как завершатся эти мирные переговоры. Также было достигнуто соглашение о том, что в будущем Украина станет членом НАТО.
Рютте подчеркнул, что решение о расширении НАТО и приеме новых членов не зависит от согласия третьих стран, включая Россию. Он также уточнил, что текущие обсуждения о членстве Украины не связаны с текущими мирными переговорами.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность включения в мирное соглашение по Украине статьи, которая предусматривает немедленное присоединение страны к НАТО. В то же время, украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил, что перспектива вступления Украины в НАТО остается маловероятной из-за сопротивления со стороны таких стран, как США, Германия и Венгрия.
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