Следователи начали искать убийцу Лермонтова спустя два века

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Следователи начали проверку убийства Лермонтова после обращения депутата Госдумы
Следователи начали проверку убийства Лермонтова после обращения депутата Госдумы Фото:

Следственный комитет России приступил к расследованию дела убийства поэта Михаила Лермонтова, которое произошло в 1841 году. Об этом сообщил депутат Госдумы Николай Бурляев, который ранее и обратился к ведомству с подобной инициативой. 

«Был отклик со стороны Следственного комитета, началась предметная совместная работа, в том числе технического характера», — заявил Бурляев, отметив, что о результатах работы будет сообщено. Его слова передает РИА «Новости». 

Юрист и глава Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский убежден, что нет оснований для проведения расследования. По его словам, срок давности по делу давно истек, передает «Царьград». 

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Следственный комитет России приступил к расследованию дела убийства поэта Михаила Лермонтова, которое произошло в 1841 году. Об этом сообщил депутат Госдумы Николай Бурляев, который ранее и обратился к ведомству с подобной инициативой.  «Был отклик со стороны Следственного комитета, началась предметная совместная работа, в том числе технического характера», — заявил Бурляев, отметив, что о результатах работы будет сообщено. Его слова передает РИА «Новости».  Юрист и глава Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский убежден, что нет оснований для проведения расследования. По его словам, срок давности по делу давно истек, передает «Царьград». 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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