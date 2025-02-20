Следователи начали искать убийцу Лермонтова спустя два века

Следственный комитет России приступил к расследованию дела убийства поэта Михаила Лермонтова, которое произошло в 1841 году. Об этом сообщил депутат Госдумы Николай Бурляев, который ранее и обратился к ведомству с подобной инициативой.
«Был отклик со стороны Следственного комитета, началась предметная совместная работа, в том числе технического характера», — заявил Бурляев, отметив, что о результатах работы будет сообщено. Его слова передает РИА «Новости».
Юрист и глава Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский убежден, что нет оснований для проведения расследования. По его словам, срок давности по делу давно истек, передает «Царьград».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.