В тюменских школах массово закрывают классы на карантин

В тюменских школах из-за высокой заболеваемости ОРВИ на карантин закрыли 49 классов. Об этом URA.RU рассказали в инфоцентре регионального правительства.
«В школах Тюменской области переведены на обучение с применением дистанционных образовательных технологий в связи с превышением порога заболеваемости ОРВИ 49 классов (порядка 0,5% от общего числа), в которых обучается 1399 человек», — сообщили агентству в инфоцентре. На карантин переводят детей в том случае, если в коллективе заболели более 20% учеников.
Ранее URA.RU писало, что в Тюменской областной клинической психиатрической больнице в поселке Винзили ввели ограничения на посещение пациентов. Такая мера действует в целях профилактики ОРВИ и гриппа.
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