17 ноября 2024

В тюменских школах массово закрывают классы на карантин

© Служба новостей «URA.RU»
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1399 учеников перевели на дистант
1399 учеников перевели на дистант Фото:

В тюменских школах из-за высокой заболеваемости ОРВИ на карантин закрыли 49 классов. Об этом URA.RU рассказали в инфоцентре регионального правительства.

«В школах Тюменской области переведены на обучение с применением дистанционных образовательных технологий в связи с превышением порога заболеваемости ОРВИ 49 классов (порядка 0,5% от общего числа), в которых обучается 1399 человек», — сообщили агентству в инфоцентре. На карантин переводят детей в том случае, если в коллективе заболели более 20% учеников.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской областной клинической психиатрической больнице в поселке Винзили ввели ограничения на посещение пациентов. Такая мера действует в целях профилактики ОРВИ и гриппа.

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В тюменских школах из-за высокой заболеваемости ОРВИ на карантин закрыли 49 классов. Об этом URA.RU рассказали в инфоцентре регионального правительства. «В школах Тюменской области переведены на обучение с применением дистанционных образовательных технологий в связи с превышением порога заболеваемости ОРВИ 49 классов (порядка 0,5% от общего числа), в которых обучается 1399 человек», — сообщили агентству в инфоцентре. На карантин переводят детей в том случае, если в коллективе заболели более 20% учеников. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской областной клинической психиатрической больнице в поселке Винзили ввели ограничения на посещение пациентов. Такая мера действует в целях профилактики ОРВИ и гриппа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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