Аналитики сообщили, на что уходит большая часть денег жителей ЯНАО

Жители ЯНАО больше всего тратят денег на еду и выплату кредитов, эти статьи расходов остаются неизменными на протяжении трех лет. Какую долю эти расходы занимают у ямальцев, URA.RU рассказали аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.
«В сравнении с результатами аналогичного опроса в 2021 году, доля жителей округа, тратящих существенную часть доходов на еду, снизилась на 6%», — отметили аналитики. Затраты на еду составляют до 56% от доходов. Второе место по финансовой нагрузке занимает выплата кредитов, 33% опрошенных выбрали этот вариант.
Третьей крупной статьей расходов у ямальцев занимает оплата аренды жилья и ипотеки — 37%. «Данная статья расходов за три года несколько потеряла в приоритетах местных жителей, сократившись на 3% по сравнению с 2021 годом», — отметили в hh.ru.
Ранее URA.RU сообщало, что Ямал вошел в тройку российских регионов с самыми высокими зарплатами. Средняя оплата труда в округе находится в пределах 78—181 тысячи рублей.
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