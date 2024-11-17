17 ноября 2024

Аналитики сообщили, на что уходит большая часть денег жителей ЯНАО

Ямальцы тратят больше всего денег на питание, кредиты и жилье
© Служба новостей «URA.RU»
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Ямальцы тратят 56% заработков на еду (архивное фото)
Ямальцы тратят 56% заработков на еду (архивное фото) Фото:

Жители ЯНАО больше всего тратят денег на еду и выплату кредитов, эти статьи расходов остаются неизменными на протяжении трех лет. Какую долю эти расходы занимают у ямальцев, URA.RU рассказали аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

«В сравнении с результатами аналогичного опроса в 2021 году, доля жителей округа, тратящих существенную часть доходов на еду, снизилась на 6%», — отметили аналитики. Затраты на еду составляют до 56% от доходов. Второе место по финансовой нагрузке занимает выплата кредитов, 33% опрошенных выбрали этот вариант.

Третьей крупной статьей расходов у ямальцев занимает оплата аренды жилья и ипотеки — 37%. «Данная статья расходов за три года несколько потеряла в приоритетах местных жителей, сократившись на 3% по сравнению с 2021 годом», — отметили в hh.ru.

Ранее URA.RU сообщало, что Ямал вошел в тройку российских регионов с самыми высокими зарплатами. Средняя оплата труда в округе находится в пределах 78—181 тысячи рублей.

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Жители ЯНАО больше всего тратят денег на еду и выплату кредитов, эти статьи расходов остаются неизменными на протяжении трех лет. Какую долю эти расходы занимают у ямальцев, URA.RU рассказали аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru. «В сравнении с результатами аналогичного опроса в 2021 году, доля жителей округа, тратящих существенную часть доходов на еду, снизилась на 6%», — отметили аналитики. Затраты на еду составляют до 56% от доходов. Второе место по финансовой нагрузке занимает выплата кредитов, 33% опрошенных выбрали этот вариант. Третьей крупной статьей расходов у ямальцев занимает оплата аренды жилья и ипотеки — 37%. «Данная статья расходов за три года несколько потеряла в приоритетах местных жителей, сократившись на 3% по сравнению с 2021 годом», — отметили в hh.ru. Ранее URA.RU сообщало, что Ямал вошел в тройку российских регионов с самыми высокими зарплатами. Средняя оплата труда в округе находится в пределах 78—181 тысячи рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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