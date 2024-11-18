18 ноября 2024

Тюменский детский сад заставили заплатить за детскую травму

Родители травмированного ребенка отсудили у тюменского детского сада компенсацию
© Служба новостей «URA.RU»
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Ребенок упал с качелей и травмировал руку
Ребенок упал с качелей и травмировал руку Фото:

Детский сад в Ярковском районе Тюменской области заплатит родителям травмированного ребенка 100 тысяч рублей. Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

«Прокуратура Ярковского района провела проверку по обращению местной жительницы о защите прав ее 3-летней дочери, получившей травму в детском саду. Установлено, что образовательное учреждение не обеспечило безопасные условия во время образовательного процесса, что повлекло травмирование воспитанницы», — говорится в сообщении.

Известно, что травма получена во время прогулки на детской площадке. Ребенок упал с качели и получил перелом правой руки.  Ярковский районный суд взыскал с образовательного учреждения 100 тысяч рублей.

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Детский сад в Ярковском районе Тюменской области заплатит родителям травмированного ребенка 100 тысяч рублей. Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. «Прокуратура Ярковского района провела проверку по обращению местной жительницы о защите прав ее 3-летней дочери, получившей травму в детском саду. Установлено, что образовательное учреждение не обеспечило безопасные условия во время образовательного процесса, что повлекло травмирование воспитанницы», — говорится в сообщении. Известно, что травма получена во время прогулки на детской площадке. Ребенок упал с качели и получил перелом правой руки.  Ярковский районный суд взыскал с образовательного учреждения 100 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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