Тюменский детский сад заставили заплатить за детскую травму

Детский сад в Ярковском районе Тюменской области заплатит родителям травмированного ребенка 100 тысяч рублей. Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
«Прокуратура Ярковского района провела проверку по обращению местной жительницы о защите прав ее 3-летней дочери, получившей травму в детском саду. Установлено, что образовательное учреждение не обеспечило безопасные условия во время образовательного процесса, что повлекло травмирование воспитанницы», — говорится в сообщении.
Известно, что травма получена во время прогулки на детской площадке. Ребенок упал с качели и получил перелом правой руки. Ярковский районный суд взыскал с образовательного учреждения 100 тысяч рублей.
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