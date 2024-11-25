В Тюменской области простились с двумя погибшими участниками спецоперации

В Уватском районе Тюменской области похоронили Михаила Белкина и Олега Цыцарева, они погибли во время специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе администрации района.
«Сегодня жители Туртаса проводили в последний путь земляка, защитника Отечества, участника специальной военной операции 34-летнего Олега Цыцарева. <...> В сентябре 2024 года Олег Андреевич заключил контракт для прохождения военной службы с Минобороны РФ. Рядовой Цыцарев погиб 6 сентября при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции», — сообщили в администрации Уватского района.
Михаил любил спорт, судил соревнования различного уровня. Он погиб 8 ноября, ему было 40 лет. Мужчина награжден орденом Мужества посмертно.
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