В Тюменской области простились с двумя погибшими участниками спецоперации

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Олегу было 34 года, Михаилу - 40 лет
Олегу было 34 года, Михаилу - 40 лет Фото:

В Уватском районе Тюменской области похоронили Михаила Белкина и Олега Цыцарева, они погибли во время специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе администрации района.

«Сегодня жители Туртаса проводили в последний путь земляка, защитника Отечества, участника специальной военной операции 34-летнего Олега Цыцарева. <...> В сентябре 2024 года Олег Андреевич заключил контракт для прохождения военной службы с Минобороны РФ. Рядовой Цыцарев погиб 6 сентября при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции», — сообщили в администрации Уватского района.

Михаил любил спорт, судил соревнования различного уровня. Он погиб 8 ноября, ему было 40 лет. Мужчина награжден орденом Мужества посмертно.

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В Уватском районе Тюменской области похоронили Михаила Белкина и Олега Цыцарева, они погибли во время специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе администрации района. «Сегодня жители Туртаса проводили в последний путь земляка, защитника Отечества, участника специальной военной операции 34-летнего Олега Цыцарева. <...> В сентябре 2024 года Олег Андреевич заключил контракт для прохождения военной службы с Минобороны РФ. Рядовой Цыцарев погиб 6 сентября при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции», — сообщили в администрации Уватского района. Михаил любил спорт, судил соревнования различного уровня. Он погиб 8 ноября, ему было 40 лет. Мужчина награжден орденом Мужества посмертно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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