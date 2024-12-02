Зунэйша и Элдор: какие необычные имена дают детям тюменцы

В Тюменской области редкими именами для детей стали Зунэйша и Элдор
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Самыми популярными именами стали София и Александр
Самыми популярными именами стали София и Александр Фото:

В Тюменской области в топ редких имен для детей вошли Зунэйша, Нозанин, Элдор и Наири. Такие данные представлены на сайте информационно-аналитического портала управления ЗАГС.

«Редкие имена в Тюменской области в 2024 году. Женские имена— Райяна, Нозанин, Зунэйша, Кая, Виорика. Мужские — Рахман, Ромазан, Айман, Наири, Элдор», — указано на сайте.

Самым популярным именем для девочки стало София. Мальчиков чаще всего называли Александрами. 

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В Тюменской области в топ редких имен для детей вошли Зунэйша, Нозанин, Элдор и Наири. Такие данные представлены на сайте информационно-аналитического портала управления ЗАГС. «Редкие имена в Тюменской области в 2024 году. Женские имена— Райяна, Нозанин, Зунэйша, Кая, Виорика. Мужские — Рахман, Ромазан, Айман, Наири, Элдор», — указано на сайте. Самым популярным именем для девочки стало София. Мальчиков чаще всего называли Александрами. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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