Зунэйша и Элдор: какие необычные имена дают детям тюменцы

Самыми популярными именами стали София и Александр
В Тюменской области в топ редких имен для детей вошли Зунэйша, Нозанин, Элдор и Наири. Такие данные представлены на сайте информационно-аналитического портала управления ЗАГС.
«Редкие имена в Тюменской области в 2024 году. Женские имена— Райяна, Нозанин, Зунэйша, Кая, Виорика. Мужские — Рахман, Ромазан, Айман, Наири, Элдор», — указано на сайте.
Самым популярным именем для девочки стало София. Мальчиков чаще всего называли Александрами.
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