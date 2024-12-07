07 декабря 2024
06 декабря 2024

В Салехарде стартовала ярмарка, которая проводится уже почти 200 лет. Фоторепортаж

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие ледового городка на площади 1905 года. Екатеринбург, сладости, новогодняя ярмарка
В Салехарде открылась Ямальская ярмарка Фото:

В Салехарде 7 декабря открылась Ямальская ярмарка. Мэр города Алексей Титовский назвал ее современным прочтением Обдорской ярмарки, которая берет свое начало в 1825 году. Среди гостей мероприятия были как взрослые, так и дети. Подробнее об этом ярком событии — в нашем материале.

Ярмарка будет проходить еще и 8 декабря. Салехардцы рекомендуют посетить это яркое событие
Ярмарка будет проходить еще и 8 декабря. Салехардцы рекомендуют посетить это яркое событие
Фото:

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В Салехарде 7 декабря открылась Ямальская ярмарка. Мэр города Алексей Титовский назвал ее современным прочтением Обдорской ярмарки, которая берет свое начало в 1825 году. Среди гостей мероприятия были как взрослые, так и дети. Подробнее об этом ярком событии — в нашем материале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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