В Салехарде стартовала ярмарка, которая проводится уже почти 200 лет. Фоторепортаж

08 декабря 2024 в 04:52 Размер текста - 17 +

В Салехарде открылась Ямальская ярмарка Фото: Илья Московец © URA.RU В Салехарде 7 декабря открылась Ямальская ярмарка. Мэр города Алексей Титовский назвал ее современным прочтением Обдорской ярмарки, которая берет свое начало в 1825 году. Среди гостей мероприятия были как взрослые, так и дети. Подробнее об этом ярком событии — в нашем материале. Ярмарка будет проходить еще и 8 декабря. Салехардцы рекомендуют посетить это яркое событие Фото: Алексей Титовский https://t.me/titovsky_al/5748 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Салехарде 7 декабря открылась Ямальская ярмарка. Мэр города Алексей Титовский назвал ее современным прочтением Обдорской ярмарки, которая берет свое начало в 1825 году. Среди гостей мероприятия были как взрослые, так и дети. Подробнее об этом ярком событии — в нашем материале.