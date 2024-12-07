В Салехарде открылась Ямальская ярмарка
В Салехарде 7 декабря открылась Ямальская ярмарка. Мэр города Алексей Титовский назвал ее современным прочтением Обдорской ярмарки, которая берет свое начало в 1825 году. Среди гостей мероприятия были как взрослые, так и дети. Подробнее об этом ярком событии — в нашем материале.
Ярмарка будет проходить еще и 8 декабря. Салехардцы рекомендуют посетить это яркое событие
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