«Прямая линия» главы ЯНАО Артюхова длилась дольше, чем в прошлом году

Дмитрий Артюхов общался в прямом эфире почти 2,5 часа
В ЯНАО завершилась «прямая линия» губернатора округа Дмитрия Артюхова. Она длилась два часа 24 минуты, что на 13 минут больше, чем в 2023 году.
«Глава ЯНАО ответил больше чем на 40 вопросов», — завершил ведущий «прямой линии», журналист «Ямал-Медиа» Олег Хатанзейский. В прошлом году Дмитрий Артюхов ответил на 36 вопросов журналистов и жителей ЯНАО.
Перед «прямой линией» в адрес губернатора поступило порядка 400 вопросов. На все обращения, не прозвучавшие в эфире, ответят профильные специалисты. URA.RU вело текстовую online-трансляцию.
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