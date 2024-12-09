«Прямая линия» главы ЯНАО Артюхова длилась дольше, чем в прошлом году

Дмитрий Артюхов дал ответ больше чем на 40 вопросов
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Артюхов общался в прямом эфире почти 2,5 часа
Дмитрий Артюхов общался в прямом эфире почти 2,5 часа Фото:

В ЯНАО завершилась «прямая линия» губернатора округа Дмитрия Артюхова. Она длилась два часа 24 минуты, что на 13 минут больше, чем в 2023 году.

«Глава ЯНАО ответил больше чем на 40 вопросов», — завершил ведущий «прямой линии», журналист «Ямал-Медиа» Олег Хатанзейский. В прошлом году Дмитрий Артюхов ответил на 36 вопросов журналистов и жителей ЯНАО.

Перед «прямой линией» в адрес губернатора поступило порядка 400 вопросов. На все обращения, не прозвучавшие в эфире, ответят профильные специалисты. URA.RU вело текстовую online-трансляцию.

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В ЯНАО завершилась «прямая линия» губернатора округа Дмитрия Артюхова. Она длилась два часа 24 минуты, что на 13 минут больше, чем в 2023 году. «Глава ЯНАО ответил больше чем на 40 вопросов», — завершил ведущий «прямой линии», журналист «Ямал-Медиа» Олег Хатанзейский. В прошлом году Дмитрий Артюхов ответил на 36 вопросов журналистов и жителей ЯНАО. Перед «прямой линией» в адрес губернатора поступило порядка 400 вопросов. На все обращения, не прозвучавшие в эфире, ответят профильные специалисты. URA.RU вело текстовую online-трансляцию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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