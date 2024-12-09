Просился на СВО вместо брата: история кавалера ордена Мужества из ЯНАО

Кавалер ордена Мужества Николай Вышегородцев из Нового Уренгоя (ЯНАО) отправился на специальную военную операцию вслед за своим младшим братом Сергеем. В начале 2000-х годов участвовал во Второй Чеченской кампании в звании младшего сержанта батальона специального назначения «Мираж». О подвиге героя на поле боя, боевых буднях и мирной жизни, читайте в материале URA.RU.
В новогоднюю ночь 2023 года Вышегородцев вместе со своими сослуживцами отражали очередную атаку противника под мощным артиллерийским обстрелом. Во время атаки группы из семи человек российские бойцы уничтожили пятерых и взяли в плен двоих вражеских солдат. Во время боя Николай получил пулевое ранение, после чего был отправлен в госпиталь, но уже через несколько дней вернулся в строй к своим боевым товарищам.
«Моего брата мобилизовали на спецоперацию и я просил чтобы меня призвали вместо него, но в военкомате сказали ждать повестку. В итоге я ушел на СВО через подразделения „Ахмат“, где служили ребята со всей России».
На СВО Вышегородцеву очень пригодился опыт боевых действий в Чечне в 2000-х. «Служил в спецназе, в разведбатальоне. Свой опыт смог передать бойцам уже на СВО. Помогал командиру группы. Приходилось проверять посты, подсказывать людям без боевого опыта какое снаряжение брать, учил бойцов минировать позиции, ставить растяжки на местности.
«Был случай, когда подразделение находилось под Соледаром, что из 140 человек никто не умел ставить растяжки. В итоге я ходил по позициям и минировал подходы к ним, чтобы в случае штурма враг понес потери».
После ранения военнослужащий отказался от эвакуации в госпиталь, отлежался в гражданской больнице и вернулся в свое подразделение, чем немало удивил командиров. «Из-за ранения не смог принимать активное участие в боях на передовой, но командование сочло, что мой боевой опыт нужно применить при подготовке бойцов из пополнения», — подчеркнул Николай. В группе, где служил Вышегородцев наградами за подвиги были отмечены несколько человек.
Вернувшись домой, Вышегородцеву пришлось столкнуться с трудностями при получении выплат за ранение. Имея все справки на руках и подтверждения о ранении от врачей, сослуживцев и командиров «Ахмат», Николай восемь месяцев не мог получить выплаты, доказывая, что был ранен в бою. «Пока не достучался до губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова, пришлось неоднократно летать в Грозный за многочисленными справками. Благодаря губернатору и поддержке фонда „Защитники Отечества“ вопрос в итоге был решен положительно», — подчеркнул военнослужащий.
Николай Вышегородцев в свободное время активно участвует в патриотическом воспитании молодого поколения на уроках мужества, митингах и встречах с участниками СВО. «Патриотические мероприятия раньше не часто проводились среди детей и подрастающего поколения, однако сейчас ситуация стала гораздо лучше и благодаря фонду „Защитники Отечества“ патриотических мероприятий стало больше. Порой на встречах с молодежью приходится буквально развенчивать мифы и опровергать дезинформацию, которую распространяют враждебные источники, так что работа с подрастающим поколением просто необходима», — отметил боец. Патриотическому клубу «Ямал-Патриот», в экспозиции которого находятся предметы, шевроны, нашивки, личные вещи и обмундирование, привезенные с зоны боевых действий, боец передал свой трофейный бронежилет, в котором он участвовал в зоне СВО.
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