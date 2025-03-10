КНДР запустила баллистические ракеты на фоне учений США и Южной Кореи

Северная Корея запустила несколько баллистических ракет в день начала совместных военных учений США и Южной Кореи. Об этом рассказали в южнокорейском Объединенном комитете начальников штабов.
«Северная Корея провела пуск нескольких неопознанных баллистических ракет в сторону Желтого моря», — передает сообщение комитета Younhap. Там добавили, что пуск произошел из провинции Хванхэ и был зафиксирован в 13:50 по местному времени. Это действие стало ответом на учения США и Южной Кореи, которые КНДР считает провокационными и угрожающими безопасности региона.
Учения «Щит свободы» продлятся 11 дней и направлены на улучшение готовности США и Южной Кореи к возможным угрозам. Ранее КНДР также провела испытания крылатых ракет.
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