КНДР запустила баллистические ракеты на фоне учений США и Южной Кореи

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Ракеты были запущены из провинции Хванхэ
Ракеты были запущены из провинции Хванхэ Фото:

Северная Корея запустила несколько баллистических ракет в день начала совместных военных учений США и Южной Кореи. Об этом рассказали в южнокорейском Объединенном комитете начальников штабов.

«Северная Корея провела пуск нескольких неопознанных баллистических ракет в сторону Желтого моря», — передает сообщение комитета Younhap. Там добавили, что пуск произошел из провинции Хванхэ и был зафиксирован в 13:50 по местному времени. Это действие стало ответом на учения США и Южной Кореи, которые КНДР считает провокационными и угрожающими безопасности региона.

Учения «Щит свободы» продлятся 11 дней и направлены на улучшение готовности США и Южной Кореи к возможным угрозам. Ранее КНДР также провела испытания крылатых ракет.

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Северная Корея запустила несколько баллистических ракет в день начала совместных военных учений США и Южной Кореи. Об этом рассказали в южнокорейском Объединенном комитете начальников штабов. «Северная Корея провела пуск нескольких неопознанных баллистических ракет в сторону Желтого моря», — передает сообщение комитета Younhap. Там добавили, что пуск произошел из провинции Хванхэ и был зафиксирован в 13:50 по местному времени. Это действие стало ответом на учения США и Южной Кореи, которые КНДР считает провокационными и угрожающими безопасности региона. Учения «Щит свободы» продлятся 11 дней и направлены на улучшение готовности США и Южной Кореи к возможным угрозам. Ранее КНДР также провела испытания крылатых ракет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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