В Ноябрьске (ЯНАО) на перекрестке 3-го и 16-го проезда промзоны произошло столкновение автомобилей Ford и GEELY. В результате ДТП водитель GEELY получил травмы, сообщили в УГИБДД России по ЯНАО.
«На нерегулируемом перекрестке 3-й проезд, 16-й проезд промзоны Ноябрьска водитель автомобиля GEELY… допустил столкновение с автомобилем Ford. В результате ДТП, водитель автомобиля GEELY получил телесные повреждения», — написано в telegram-канале ведомства.
По предварительным данным, виновником ДТП является водитель GEELY — он не предоставил преимущества на дороге, из-за чего и произошла авария. Сейчас выясняются все обстоятельства инцидента.
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