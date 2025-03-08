08 марта 2025
07 марта 2025

В Ноябрьске из-за столкновения двух иномарок пострадал человек. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В Ноябрьске столкнулись Ford и GEELY
В Ноябрьске столкнулись Ford и GEELY Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) на перекрестке 3-го и 16-го проезда промзоны произошло столкновение автомобилей Ford и GEELY. В результате ДТП водитель GEELY получил травмы, сообщили в УГИБДД России по ЯНАО.

«На нерегулируемом перекрестке 3-й проезд, 16-й проезд промзоны Ноябрьска водитель автомобиля GEELY… допустил столкновение с автомобилем Ford. В результате ДТП, водитель автомобиля GEELY получил телесные повреждения», — написано в telegram-канале ведомства.

По предварительным данным, виновником ДТП является водитель GEELY — он не предоставил преимущества на дороге, из-за чего и произошла авария. Сейчас выясняются все обстоятельства инцидента.

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В Ноябрьске (ЯНАО) на перекрестке 3-го и 16-го проезда промзоны произошло столкновение автомобилей Ford и GEELY. В результате ДТП водитель GEELY получил травмы, сообщили в УГИБДД России по ЯНАО. «На нерегулируемом перекрестке 3-й проезд, 16-й проезд промзоны Ноябрьска водитель автомобиля GEELY… допустил столкновение с автомобилем Ford. В результате ДТП, водитель автомобиля GEELY получил телесные повреждения», — написано в telegram-канале ведомства. По предварительным данным, виновником ДТП является водитель GEELY — он не предоставил преимущества на дороге, из-за чего и произошла авария. Сейчас выясняются все обстоятельства инцидента.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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