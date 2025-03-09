Соратник Путина анонсировал возвращение UFC в Россию

Специальный представитель президента Российской Федерации по вопросам инвестиционно-экономических отношений с иностранными государствами Кирилл Дмитриев анонсировал возвращение турниров Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в России. Об этом он сообщил в соцсети Х.
«Верим, что скоро мы сможем возобновить UFC мероприятия в России. Следите за новостями», — написал Дмитриев.
Ночью с 8 на 9 марта в Лас-Вегасе (США) прошел турнир UFC 313, в котором российский боец Магомед Анкалаев вышел на поединок против бразильца Алекса Перейры. По единогласному решению судей, Анкалаев стал чемпионом UFC в полутяжелом весе.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.