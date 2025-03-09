09 марта 2025

Соратник Путина анонсировал возвращение UFC в Россию

Кирилл Дмитриев: мероприятия UFC в России хотят возобновить
© Служба новостей «URA.RU»
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В данный момент два россиянина имеют пояс UFC
В данный момент два россиянина имеют пояс UFC Фото:

Специальный представитель президента Российской Федерации по вопросам инвестиционно-экономических отношений с иностранными государствами Кирилл Дмитриев анонсировал возвращение турниров Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в России. Об этом он сообщил в соцсети Х.

«Верим, что скоро мы сможем возобновить UFC мероприятия в России. Следите за новостями», — написал Дмитриев.

Ночью с 8 на 9 марта в Лас-Вегасе (США) прошел турнир UFC 313, в котором российский боец Магомед Анкалаев вышел на поединок против бразильца Алекса Перейры. По единогласному решению судей, Анкалаев стал чемпионом UFC в полутяжелом весе.

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Специальный представитель президента Российской Федерации по вопросам инвестиционно-экономических отношений с иностранными государствами Кирилл Дмитриев анонсировал возвращение турниров Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в России. Об этом он сообщил в соцсети Х. «Верим, что скоро мы сможем возобновить UFC мероприятия в России. Следите за новостями», — написал Дмитриев. Ночью с 8 на 9 марта в Лас-Вегасе (США) прошел турнир UFC 313, в котором российский боец Магомед Анкалаев вышел на поединок против бразильца Алекса Перейры. По единогласному решению судей, Анкалаев стал чемпионом UFC в полутяжелом весе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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