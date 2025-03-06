Слухи ЯНАО: помощники подставляют депутатов

О поздравлении Артюхова, разборках в медучреждении и мстительной чиновнице. Выпуск 1114

07 марта 2025 в 17:36 Размер текста - 17 +

Не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Женщины Ямала ждут от губернатора Дмитрия Артюхова оригинального поздравления-сюрприза, а подчиненные главы региона не успевают за стремительно меняющимся графиком шефа. Тем временем, глава Нового Уренгоя Антон Колодин недоволен заместителем, а новый директор департамента Александр Кусенко набирает амбициозную команду. В новом выпуске «Слухов» вы также узнаете, кто объявил войну мэрии Салехарда и что мешает работать врачам скорой помощи. «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Дмитрий Артюхов готовит сюрприз женщинам Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО От Артюхова ждут сюрприза, В коридорах правительственного комплекса в Салехарде гадают, как губернатор Ямала поздравит женщин с 8 марта на этот раз. «Глава региона знаменит своими креативными постами в социальных сетях, где он то играет на фортепиано, то исполняет трогательные песни вместе с детьми. И теперь женщины Ямала застыли в ожидании, от чего в этот раз им придется ронять слезы счастья и умиления», — рассказывают слухачи. …, а подчиненные не успевают за губернатором Между тем, рабочий график губернатора Артюхова меняется настолько стремительно, что многие сотрудники Белого дома не понимают того, что будет делать глава региона на то, что на следующей неделе, но и в ближайшие выходные. «Вводные, что по закрытым мероприятиям, что по публичным, меняются в режиме реального времени. Сейчас одни планы — вечером другие. Все постоянно корректируется, оформлять планы мероприятий в документы никто физически не успевает», — жалуются чиновники. Депспорта остался без пиарщиков Во властных кабинетах ходят слухи, будто новый глава окружного депспорта Александр Кусенко недоволен своими пиарщиками. Рассказывают, что за последние годы большая часть молодых и инициативных ребят, работавших на пиар спортивной отрасли, разошлась кто куда. В то же время в отрасли появилось несколько новых масштабных проектов, которые требуют отработки. Инсайдеры рассказывают, что Кусенко поручил найти инициативных и энергичных людей и настроить работу. День оленевода стал испытанием для Стаса Чернавских Фото: Илья Московец © URA.RU Мэр Нового Уренгоя испытывает зама, В курилках мэрии Нового Уренгоя чиновники обсуждают новые испытания, выпавшие на долю зама мэра по вопросам культуры Стаса Чернавских. Глава газовой столицы Антон Колодин поручил ему проведение Дня оленевода, а Чернавских, по слухам, не может реализовать все его задумки. «Идеи зама бракуют на совещаниях как мелкие, до сих пор нет не реализованы некоторые моменты, которые Колодин считает обязательными. Недовольство мэра усиливается на фоне масштабного праздника, который устроил новый глава Пуровского района Кирилл Трапезников. Так что, Чернавских часто имеет бледный вид после совещаний», — сплетничают чиновники. …, а тот опасается прошлого В то же время, сам Чернавских озабочен проверками, идущими в департаменте спорта Нового Уренгоя, который он курировал ранее. Инсайдеры сообщают, что итоги проверок могут быть для него неутешительными. «Ревизоры проверяют деятельность не только нынешнего, но и прошлого руководства, и Чернавских этим крайне обеспокоен. Тем более, по обрывочным сведениям, кое-какие недостатки уже смогли обнаружить», — говорят источники с мест. Экс-чиновница мстит мэрии Салехарда, В курилках мэрии окружной столицы ходят разговоры, будто одна из бывших высокопоставленных чиновниц, покинувших горадминистрацию Салехарда несколько лет назад, отчаянно мстит нынешнему руководству. «Нескольно неприятных историй произошло в течение последнего месяца. Для кого-то они завершились увольнением, для кого-то понижением в должности, кому-то просто стоили нервов и бессонных ночей. Говорят, что скандалы удалось бы замять, если бы не грамотно сделанные вбросы и посевы. Это и выдало экс-коллегу, долгое время плотно работавшую с медиаблоком и знающую, что и кому показать, чтобы это вызвало должный резонанс. Ушла с обидой, выждала паузу и теперь вот мстит, как умеет», — делятся болтливые чиновники. …, а в Ноябрьске зачищают спортблок В спортивном блоке Ноябрьска обсуждают непродление контракта заму начальника управления по физической культуре и спорта Наталье Василюк. Гадают, это новый зам по соцполитике Игорь Шевелев формируют себе новую команду или решение принято еще выше. «В юбилейный год 50-летия Ноябрьска сдается новый большой спортивный комплекс, отремонтировано много объектов. Местному спорту нужна перезагрузка и более твердое управление», — болтают инсайдеры. Политики слили в сеть несколько важных документов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутаты теряют осторожность Политически активные жители ЯНАО заметили, что депутаты окружного заксобрания стали крайне невнимательны при пользовании мессенджерами — они отправляют сообщения «не туда», выставляя на всеобщее обозрение служебные документы. «Сперва депутат-единоросс Игорь Герелишин отличился тем, что „слил“ в своем канале пиар-рекомендации по отработке поздравлений к 8 марта — в реготделении пришлось объяснять происхождение „методички“. Однако на следующий день фейл допустил уже сам спикер заксобрания Сергей Ямкин — он отправил на всеобщее обозрение тезисы своего доклада, подготовленного к предстоящему совещанию по объединению Приуральского района и Лабытнанги. Понятно, что не сами депутаты ведут эти каналы, а их помощники. Но если такая тенденция есть, надо как-то решать проблему», — рассуждают собеседники. В окружной больнице игнорируют нужды персонала Среди сотрудников Салехардской окружной клинической больницы ходят слухи, будто ответственные руководители учреждения якобы замалчивают о проблемах медучреждения — чтобы не портить ее репутацию. «Кадров в больнице не хватает — привлекать надо престижем. Потому вокруг СОКБ создают образ самой лучшей больницы на Ямале. Руководство заманивает узких специалистов, игнорируя нужды младшего медперсонала, который жалуются на низкую зарплату, нехватку инвентаря и даже спецодежды», — болтают слухачи из медицинской тусовки. …, а пациенты не могут записаться к врачу Слухачи болтают, будто жители не могут попасть на запись к врачу в Салехарде. Талонов на посещение узких специалистов приходится ждать неделями. Время ожидания приема увеличилось до нескольких часов. «Интересно, это пенсионеры все талоны разобрали, или это последствия медицинской реформы?» — вопрошают слухачи. Медучреждение погрязло в разборках Источники в медицинском сообществе поговаривают, что наследство депутата окружного заксобрания Виктора Гордиенко — Ноябрьская городская станция скорой медицинской помощи — переживает сейчас не лучшие времена. Виной стому стали трудовые конфликты с участием представителей отдельных национальных диаспор. «Поговаривают, будто нынешнему главврачу Олесе Кравченко, вместо того, чтобы решать вопросы обеспечения условий труда персонала, приходится тратить силы и время на отдельных сотрудников, которые показывают свою некомпетентность как медики в частности, и как работники в целом. Ситуацию осложняет то, что уволить их на законных основаниях даже за нарушение трудовой дисциплины руководство якобы опасается — нерадивые сотрудники чуть что грозятся разборками со старшими своих диаспор», — жалуются слухачи. Новоуренгойцы требуют расфасовки мусора Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Ямальцы требуют сортировки мусора В Новом Уренгое горожане недоумевают, почему вместе с новыми мусорными баками, которые появились на каждом углу, в городе до сих пор нет специализированных контейнеров для раздельного сбора отходов. «Забота об экологии — в первую очередь осознанный и раздельный сбор отходов. Для северян это особенно актуально — мы в первую очередь страдаем от пластиковых бутылок и этикеток, валяющихся после схода снега. Но власти не хотят заморачиваться и сделать контейнерные площадки, с учетом раздельного сбора. Да и просвещением населения не мешало бы заняться», — судачат горожане. Вой сирен напомнил об убежищах Жители Салехарда, Нового Уренгоя, Ноябрьска и других крупных по ямальским меркам городов обратили внимание властей на состояние подвалов. «Сирены воют, системы оповещения населения в порядке. А дальше что? Куда укрываться в случае чего? Все ли подвалы находятся в нормативном состоянии и смогут укрыть в себе жителей? Такое ощущение, что проверок там не было еще со времен холодной войны, иначе бы власти отчитаывлись о состоянии убежищ и подвалов. Но похвастаться, видимо, нечем», — отмечают встревоженные ямальцы. Сестры Лаптандер обратили внимание на Югру Слухачи в политтусовке обратили внимание на визит экс-депутата заксобрания ЯНАО Елены Лаптандер и ее сестры Светланы на День оленевода, прошедший в минувшие выходные в Ханты-Мансийске. Недоброжелатели посчитали эту поездку посильным вкладом в укреплением команды сенатора Александра Новьюхова, который чуть ли не лично пригласил ямальцев, формируя костяк актива КМНС против своего ямальского коллеги Григория Ледкова. «На самом деле Ямал был представлен достаточно большой делегацией, и выводов из поездки сестер Лаптандер делать не стоит. Пригласили — поехали, что в этом такого?» — недоумевают слухачи. В МЧС компенсация за аренду самая низкая Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Спасателям накладно снимать жилье Слухачи поговаривают, будто спасатели ЯНАО сталкиваются с проблемой съема жилья, так как в структуре МЧС механизм компенсации за съем жилья практически отсутствует. «Если врачам и учителям, прибывшим на Ямал, компенсируют от половины до четверти аренды, то в МЧС данная статья расходов составляет незначительную по меркам региона сумму — менее четырех тысяч рублей. Служебное жилье предоставляется не сразу, так что сотрудникам, желающим снимать квартиру приходится выкладывать значительную часть зарплаты. Остается только позавидовать гражданским», — болтают слухачи. Родители требуют дистантов На фоне волны вирусов родители учеников заговорили о необходимости перевести детей на дистанционное обучение. «В Новом Уренгое и Ноябрьске число заболевших исчисляется тысячами, в поликлиниках скапливаются огромные очереди, а школы не хотят перевести на дистант. В конце концов, что важнее — здоровье учеников или бодрые отчеты местных департаментов образования? Тем более и каникулы уже не за горами», — сетуют озабоченные родители. …, а школьная столовая беспокоит родителей В Надыме поговаривают, будто столовая школы № 9 уже не первый раз вызывает беспокойство родительской общественности. «В конце прошлого года ученики массово обратились в больницу с признаками отравления, но тогда врачи диагностировали норовирус первого типа. Сейчас родители снова стали подозревать, что еду в столовой подают некачественную. После еды в столовой школы №9 дети чаще всего обращаются к врачу с симптомами отравления, но при этом для столовой никаких последствий. Необходимо вмешательство контролирующих органов и проверки», — переживают родители. Застройщики в Новом Уренгое нерационально используют площади Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Горожане подозревают застройщика Жители микрорайона «Крымский» в Новом Уренгое подозревают подрядчиков в неверном использовании свободной территории, которая образовалась между Тундровой и Сибирской улицами. «Этот пустырь, согласно Росреестру, принадлежит зоне Ж4 — это зона будущей застройки многоэтажными жилыми домами. То есть там никаких складов, вахтовых вагончиков и их техники быть не может, однако это не помешало им там появиться. Территорию оградили и бросили, позволяя подрядчику стаскивать на нее всякий мусор. Также и границы муниципальных участков не совпадают с этой фактически огороженной территорией, а, значит, назначение этой земли не совпадает с ее фактическим использованием — это определенно кому-то выгодно», — рассказывают ямальцы, якобы знакомые с документацией. Автоподснежники провоцируют ДТП Инсайдеры в автотусовке Ямала стали чаще сталкиваться с ежегодной проблемой зимы — машинами, брошенными на обочинах и занесенными снегом. «Все бы ничего, да вот столкновения происходят в буквальном смысле — водители не замечают автомобили под снегом и врезаются в них», — сообщают слухачи. Водители сталкиваются с дилеммой: покидать место ДТП с «подснежником» или вызывать ГАИ. Слухачи шутят, что это и не ДТП вовсе, а столкновение с сугробом, под которым хранится металлолом. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Женщины Ямала ждут от губернатора Дмитрия Артюхова оригинального поздравления-сюрприза, а подчиненные главы региона не успевают за стремительно меняющимся графиком шефа. Тем временем, глава Нового Уренгоя Антон Колодин недоволен заместителем, а новый директор департамента Александр Кусенко набирает амбициозную команду. В новом выпуске «Слухов» вы также узнаете, кто объявил войну мэрии Салехарда и что мешает работать врачам скорой помощи. «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. От Артюхова ждут сюрприза, В коридорах правительственного комплекса в Салехарде гадают, как губернатор Ямала поздравит женщин с 8 марта на этот раз. «Глава региона знаменит своими креативными постами в социальных сетях, где он то играет на фортепиано, то исполняет трогательные песни вместе с детьми. И теперь женщины Ямала застыли в ожидании, от чего в этот раз им придется ронять слезы счастья и умиления», — рассказывают слухачи. …, а подчиненные не успевают за губернатором Между тем, рабочий график губернатора Артюхова меняется настолько стремительно, что многие сотрудники Белого дома не понимают того, что будет делать глава региона на то, что на следующей неделе, но и в ближайшие выходные. «Вводные, что по закрытым мероприятиям, что по публичным, меняются в режиме реального времени. Сейчас одни планы — вечером другие. Все постоянно корректируется, оформлять планы мероприятий в документы никто физически не успевает», — жалуются чиновники. Депспорта остался без пиарщиков Во властных кабинетах ходят слухи, будто новый глава окружного депспорта Александр Кусенко недоволен своими пиарщиками. Рассказывают, что за последние годы большая часть молодых и инициативных ребят, работавших на пиар спортивной отрасли, разошлась кто куда. В то же время в отрасли появилось несколько новых масштабных проектов, которые требуют отработки. Инсайдеры рассказывают, что Кусенко поручил найти инициативных и энергичных людей и настроить работу. Мэр Нового Уренгоя испытывает зама, В курилках мэрии Нового Уренгоя чиновники обсуждают новые испытания, выпавшие на долю зама мэра по вопросам культуры Стаса Чернавских. Глава газовой столицы Антон Колодин поручил ему проведение Дня оленевода, а Чернавских, по слухам, не может реализовать все его задумки. «Идеи зама бракуют на совещаниях как мелкие, до сих пор нет не реализованы некоторые моменты, которые Колодин считает обязательными. Недовольство мэра усиливается на фоне масштабного праздника, который устроил новый глава Пуровского района Кирилл Трапезников. Так что, Чернавских часто имеет бледный вид после совещаний», — сплетничают чиновники. …, а тот опасается прошлого В то же время, сам Чернавских озабочен проверками, идущими в департаменте спорта Нового Уренгоя, который он курировал ранее. Инсайдеры сообщают, что итоги проверок могут быть для него неутешительными. «Ревизоры проверяют деятельность не только нынешнего, но и прошлого руководства, и Чернавских этим крайне обеспокоен. Тем более, по обрывочным сведениям, кое-какие недостатки уже смогли обнаружить», — говорят источники с мест. Экс-чиновница мстит мэрии Салехарда, В курилках мэрии окружной столицы ходят разговоры, будто одна из бывших высокопоставленных чиновниц, покинувших горадминистрацию Салехарда несколько лет назад, отчаянно мстит нынешнему руководству. «Нескольно неприятных историй произошло в течение последнего месяца. Для кого-то они завершились увольнением, для кого-то понижением в должности, кому-то просто стоили нервов и бессонных ночей. Говорят, что скандалы удалось бы замять, если бы не грамотно сделанные вбросы и посевы. Это и выдало экс-коллегу, долгое время плотно работавшую с медиаблоком и знающую, что и кому показать, чтобы это вызвало должный резонанс. Ушла с обидой, выждала паузу и теперь вот мстит, как умеет», — делятся болтливые чиновники. …, а в Ноябрьске зачищают спортблок В спортивном блоке Ноябрьска обсуждают непродление контракта заму начальника управления по физической культуре и спорта Наталье Василюк. Гадают, это новый зам по соцполитике Игорь Шевелев формируют себе новую команду или решение принято еще выше. «В юбилейный год 50-летия Ноябрьска сдается новый большой спортивный комплекс, отремонтировано много объектов. Местному спорту нужна перезагрузка и более твердое управление», — болтают инсайдеры. Депутаты теряют осторожность Политически активные жители ЯНАО заметили, что депутаты окружного заксобрания стали крайне невнимательны при пользовании мессенджерами — они отправляют сообщения «не туда», выставляя на всеобщее обозрение служебные документы. «Сперва депутат-единоросс Игорь Герелишин отличился тем, что „слил“ в своем канале пиар-рекомендации по отработке поздравлений к 8 марта — в реготделении пришлось объяснять происхождение „методички“. Однако на следующий день фейл допустил уже сам спикер заксобрания Сергей Ямкин — он отправил на всеобщее обозрение тезисы своего доклада, подготовленного к предстоящему совещанию по объединению Приуральского района и Лабытнанги. Понятно, что не сами депутаты ведут эти каналы, а их помощники. Но если такая тенденция есть, надо как-то решать проблему», — рассуждают собеседники. В окружной больнице игнорируют нужды персонала Среди сотрудников Салехардской окружной клинической больницы ходят слухи, будто ответственные руководители учреждения якобы замалчивают о проблемах медучреждения — чтобы не портить ее репутацию. «Кадров в больнице не хватает — привлекать надо престижем. Потому вокруг СОКБ создают образ самой лучшей больницы на Ямале. Руководство заманивает узких специалистов, игнорируя нужды младшего медперсонала, который жалуются на низкую зарплату, нехватку инвентаря и даже спецодежды», — болтают слухачи из медицинской тусовки. …, а пациенты не могут записаться к врачу Слухачи болтают, будто жители не могут попасть на запись к врачу в Салехарде. Талонов на посещение узких специалистов приходится ждать неделями. Время ожидания приема увеличилось до нескольких часов. «Интересно, это пенсионеры все талоны разобрали, или это последствия медицинской реформы?» — вопрошают слухачи. Медучреждение погрязло в разборках Источники в медицинском сообществе поговаривают, что наследство депутата окружного заксобрания Виктора Гордиенко — Ноябрьская городская станция скорой медицинской помощи — переживает сейчас не лучшие времена. Виной стому стали трудовые конфликты с участием представителей отдельных национальных диаспор. «Поговаривают, будто нынешнему главврачу Олесе Кравченко, вместо того, чтобы решать вопросы обеспечения условий труда персонала, приходится тратить силы и время на отдельных сотрудников, которые показывают свою некомпетентность как медики в частности, и как работники в целом. Ситуацию осложняет то, что уволить их на законных основаниях даже за нарушение трудовой дисциплины руководство якобы опасается — нерадивые сотрудники чуть что грозятся разборками со старшими своих диаспор», — жалуются слухачи. Ямальцы требуют сортировки мусора В Новом Уренгое горожане недоумевают, почему вместе с новыми мусорными баками, которые появились на каждом углу, в городе до сих пор нет специализированных контейнеров для раздельного сбора отходов. «Забота об экологии — в первую очередь осознанный и раздельный сбор отходов. Для северян это особенно актуально — мы в первую очередь страдаем от пластиковых бутылок и этикеток, валяющихся после схода снега. Но власти не хотят заморачиваться и сделать контейнерные площадки, с учетом раздельного сбора. Да и просвещением населения не мешало бы заняться», — судачат горожане. Вой сирен напомнил об убежищах Жители Салехарда, Нового Уренгоя, Ноябрьска и других крупных по ямальским меркам городов обратили внимание властей на состояние подвалов. «Сирены воют, системы оповещения населения в порядке. А дальше что? Куда укрываться в случае чего? Все ли подвалы находятся в нормативном состоянии и смогут укрыть в себе жителей? Такое ощущение, что проверок там не было еще со времен холодной войны, иначе бы власти отчитаывлись о состоянии убежищ и подвалов. Но похвастаться, видимо, нечем», — отмечают встревоженные ямальцы. Сестры Лаптандер обратили внимание на Югру Слухачи в политтусовке обратили внимание на визит экс-депутата заксобрания ЯНАО Елены Лаптандер и ее сестры Светланы на День оленевода, прошедший в минувшие выходные в Ханты-Мансийске. Недоброжелатели посчитали эту поездку посильным вкладом в укреплением команды сенатора Александра Новьюхова, который чуть ли не лично пригласил ямальцев, формируя костяк актива КМНС против своего ямальского коллеги Григория Ледкова. «На самом деле Ямал был представлен достаточно большой делегацией, и выводов из поездки сестер Лаптандер делать не стоит. Пригласили — поехали, что в этом такого?» — недоумевают слухачи. Спасателям накладно снимать жилье Слухачи поговаривают, будто спасатели ЯНАО сталкиваются с проблемой съема жилья, так как в структуре МЧС механизм компенсации за съем жилья практически отсутствует. «Если врачам и учителям, прибывшим на Ямал, компенсируют от половины до четверти аренды, то в МЧС данная статья расходов составляет незначительную по меркам региона сумму — менее четырех тысяч рублей. Служебное жилье предоставляется не сразу, так что сотрудникам, желающим снимать квартиру приходится выкладывать значительную часть зарплаты. Остается только позавидовать гражданским», — болтают слухачи. Родители требуют дистантов На фоне волны вирусов родители учеников заговорили о необходимости перевести детей на дистанционное обучение. «В Новом Уренгое и Ноябрьске число заболевших исчисляется тысячами, в поликлиниках скапливаются огромные очереди, а школы не хотят перевести на дистант. В конце концов, что важнее — здоровье учеников или бодрые отчеты местных департаментов образования? Тем более и каникулы уже не за горами», — сетуют озабоченные родители. …, а школьная столовая беспокоит родителей В Надыме поговаривают, будто столовая школы № 9 уже не первый раз вызывает беспокойство родительской общественности. «В конце прошлого года ученики массово обратились в больницу с признаками отравления, но тогда врачи диагностировали норовирус первого типа. Сейчас родители снова стали подозревать, что еду в столовой подают некачественную. После еды в столовой школы №9 дети чаще всего обращаются к врачу с симптомами отравления, но при этом для столовой никаких последствий. Необходимо вмешательство контролирующих органов и проверки», — переживают родители. Горожане подозревают застройщика Жители микрорайона «Крымский» в Новом Уренгое подозревают подрядчиков в неверном использовании свободной территории, которая образовалась между Тундровой и Сибирской улицами. «Этот пустырь, согласно Росреестру, принадлежит зоне Ж4 — это зона будущей застройки многоэтажными жилыми домами. То есть там никаких складов, вахтовых вагончиков и их техники быть не может, однако это не помешало им там появиться. Территорию оградили и бросили, позволяя подрядчику стаскивать на нее всякий мусор. Также и границы муниципальных участков не совпадают с этой фактически огороженной территорией, а, значит, назначение этой земли не совпадает с ее фактическим использованием — это определенно кому-то выгодно», — рассказывают ямальцы, якобы знакомые с документацией. Автоподснежники провоцируют ДТП Инсайдеры в автотусовке Ямала стали чаще сталкиваться с ежегодной проблемой зимы — машинами, брошенными на обочинах и занесенными снегом. «Все бы ничего, да вот столкновения происходят в буквальном смысле — водители не замечают автомобили под снегом и врезаются в них», — сообщают слухачи. Водители сталкиваются с дилеммой: покидать место ДТП с «подснежником» или вызывать ГАИ. Слухачи шутят, что это и не ДТП вовсе, а столкновение с сугробом, под которым хранится металлолом. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.