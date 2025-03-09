На Ямале определились с датой и местом проведения последнего звонка

В Новом Уренгое (ЯНАО) последний звонок прозвенит для выпускников 24 мая. Известны также дата и место выпускного бала для одиннадцатиклассников. Об этом городской департамент образования сообщает в соцсетях.
«В этом году последние звонки в школах Нового Уренгоя для выпускников девятых и 11-х классов пройдут 24 мая. А городской выпускной бал для 11-х классов пройдет 20 июня в ДС „Звездный“», — пишет telegram-канал «Образование Нового».
В 2024 году последний звонок в Новом Уренгое, как и во многих населенных пунктах Ямала, прозвенел 25 мая. Неделей ранее последние звонки прозвучали в двух школах-интернатах Ямальского района.
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