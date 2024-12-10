Жители ямальского поселка просят убрать многолетнюю свалку на въезде в село

На въезде в село Овгорт Шурышкарского района ЯНАО образовалась свалка. Местные жители в соцсетях выражают беспокойство, отмечая, что проблема накопления отходов остается нерешенной на протяжении многих лет.
«Село Овгорт Шурышкарский район, при въезде образовалась свалка, которую никто не устраняет много лет», — сообщили сельчане на официальной странице VK губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. Они также отметили, что мусор постоянно разбрасывают собаки.
В комментариях пресс-служба Шурышкарского района сообщила, что на территории свалки летом проводили рекультивацию земель, также трактором с разной периодичностью производится скучивание отходов. Для отлова безнадзорных животных служба сможет выехать в Овгорт, как только будет обустроен зимник.
Корреспондент URA.RU обратился в администрацию Шурышкарского района за комментарием. В пресс-службе сообщили, что несанкционированные свалки на территории поселения отсутствуют, за исключением свалки твердых отходов. Весь мусор будет транспортирован на полигон в Салехарде, который планируют достроить в 2025 году. До этого момента твердые отходы будут складироваться на действующую свалку в селе Овгорт. Чтобы не допустить расширение территории, на которой складируются отходы, администрация проводит мероприятия по утрамбовке и передвижению мусора.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Надыме обнаружили свалку из металлолома и строительного мусора. По данному факту местной прокуратурой была проведена проверка — владельца свалки обязали устранить все бытовые отходы.
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