Плакат с анонсом партийного концерта появился в сети банных комплексов
Плакат с фотографией умершего лидера ЛДПР Жириновского заметили в сети спа-центров с русской баней в Тюмени. Об этом URA.RU сообщили читатели.
«На входе в один из центров сети банных комплексов с удивлением увидели плакат ЛДПР. Это оказалась реклама концерта, посвященная ЛДПР», — сообщил URA.RU тюменец.
Концерт посвящен 35-летию со дня образования партии. Ранее URA.RU писало, что в Тюмень приедет поезд Жириновского в 2026 году.
Анонс концерта в честь ЛДПР в Тюменской бане
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