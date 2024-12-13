Тюменская ЛДПР разместила агитацию в бане. Фото

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Плакат с анонсом партийного концерта появился в сети банных комплексов
Плакат с анонсом партийного концерта появился в сети банных комплексов Фото:

Плакат с фотографией умершего лидера ЛДПР Жириновского заметили в сети спа-центров с русской баней в Тюмени. Об этом URA.RU сообщили читатели.

«На входе в один из центров сети банных комплексов с удивлением увидели плакат ЛДПР. Это оказалась реклама концерта, посвященная ЛДПР», — сообщил URA.RU тюменец.

Концерт посвящен 35-летию со дня образования партии. Ранее URA.RU писало, что в Тюмень приедет поезд Жириновского в 2026 году.

Анонс концерта в честь ЛДПР в Тюменской бане
Анонс концерта в честь ЛДПР в Тюменской бане
Фото:

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Плакат с фотографией умершего лидера ЛДПР Жириновского заметили в сети спа-центров с русской баней в Тюмени. Об этом URA.RU сообщили читатели. «На входе в один из центров сети банных комплексов с удивлением увидели плакат ЛДПР. Это оказалась реклама концерта, посвященная ЛДПР», — сообщил URA.RU тюменец. Концерт посвящен 35-летию со дня образования партии. Ранее URA.RU писало, что в Тюмень приедет поезд Жириновского в 2026 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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