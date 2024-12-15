15 декабря 2024
14 декабря 2024

В Тюменскую область придет метель

В Тюменской области объявили штормовое предупреждение
© Служба новостей «URA.RU»
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Местами порывы будут достигать 15-18 м/с
Местами порывы будут достигать 15-18 м/с Фото:

В Тюменской области 17 декабря ожидается метель, снег и ветер. Об этом сообщили в telegram-канале «Оповещение 72». 

«17 декабря на юге Тюменской области прогнозируется облачно с прояснениями. Небольшой, ночью местами умеренный снег, метель. Ветер южный, юго-западный 8-13 м/с , местами порывы 15-18 м/с », — указано в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что 16 декабря пройдет снегопад и потеплеет до -7 градусов. Порывы ветра до 11 м/с .

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В Тюменской области 17 декабря ожидается метель, снег и ветер. Об этом сообщили в telegram-канале «Оповещение 72».  «17 декабря на юге Тюменской области прогнозируется облачно с прояснениями. Небольшой, ночью местами умеренный снег, метель. Ветер южный, юго-западный 8-13 м/с , местами порывы 15-18 м/с », — указано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что 16 декабря пройдет снегопад и потеплеет до -7 градусов. Порывы ветра до 11 м/с .
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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