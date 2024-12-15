В Тюменскую область придет метель

Местами порывы будут достигать 15-18 м/с
В Тюменской области 17 декабря ожидается метель, снег и ветер. Об этом сообщили в telegram-канале «Оповещение 72».
«17 декабря на юге Тюменской области прогнозируется облачно с прояснениями. Небольшой, ночью местами умеренный снег, метель. Ветер южный, юго-западный 8-13 м/с , местами порывы 15-18 м/с », — указано в сообщении.
Ранее URA.RU писало, что 16 декабря пройдет снегопад и потеплеет до -7 градусов. Порывы ветра до 11 м/с .
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