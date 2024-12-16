Пассажир «Уральских авиалиний» скончался во время полета из Москвы

На борту работали силовики (архивное фото)
В самолете «Уральских авиалиний» утром 17 декабря скончался пассажир во время полета из Москвы в Читу. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе перевозчика.
«На рейсе U693 скончался мужчина. На борту работали полиция и следственный комитет, поэтому время отправки обратного рейса вынужденно перенесли», — пояснили в авиакомпании.
Обратный вылет задержали на четыре часа. Изначально он был запланирован на 09:20 (по местному времени), но состоялся в 12:44.
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