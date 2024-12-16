16 декабря 2024

Пассажир «Уральских авиалиний» скончался во время полета из Москвы

© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, уральские авиалинии, авиакомпания ural airlines
На борту работали силовики (архивное фото) Фото:

В самолете «Уральских авиалиний» утром 17 декабря скончался пассажир во время полета из Москвы в Читу. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе перевозчика.

«На рейсе U693 скончался мужчина. На борту работали полиция и следственный комитет, поэтому время отправки обратного рейса вынужденно перенесли», — пояснили в авиакомпании.

Обратный вылет задержали на четыре часа. Изначально он был запланирован на 09:20 (по местному времени), но состоялся в 12:44.

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В самолете «Уральских авиалиний» утром 17 декабря скончался пассажир во время полета из Москвы в Читу. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе перевозчика. «На рейсе U693 скончался мужчина. На борту работали полиция и следственный комитет, поэтому время отправки обратного рейса вынужденно перенесли», — пояснили в авиакомпании. Обратный вылет задержали на четыре часа. Изначально он был запланирован на 09:20 (по местному времени), но состоялся в 12:44.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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