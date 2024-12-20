В Тюмени без света и тепла остались сотни людей

В Тюмени в поселке Тарманы произошло аварийное отключение света
© Служба новостей «URA.RU»
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Без отопления остались сотни людей
Без отопления остались сотни людей Фото:

В Тюмени без электроэнергии и отопления остались жители поселка Тарманы. В их домах по улицам Газопромысловой и Академика Сахарова произошло аварийное отключение. Об этом сообщили горожане, обратившиеся в агентство.

«Накануне жители домов получили квитанции по оплате света с огромными суммами, чем шокировали жителей домов, которые исправно оплачивают услуги. И вечером в 22:00 было отключение электроэнергии и до сих пор люди селят без света. Отопление отсутствует, горячей воды тоже нет. Все газовые котлы экстренно в автоматическом режиме отключились», — сообщили жители поселка Тарманы.

По словам тюменцев, без электроэнергии находится восемь многоквартирных домов по адресам: Газопромысловая, №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 и 12 таунхаусов по Академика Сахарова. Людям подвезли генераторы, но местные жители опасаются, что их мощности не хватит.

У компании «Транзит Электро Тюмень», которая обслуживает район, по указанным телефонам не удалось получить оперативный комментарий. URA.RU запросило его у мэрии города, ответ ожидается.

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В Тюмени без электроэнергии и отопления остались жители поселка Тарманы. В их домах по улицам Газопромысловой и Академика Сахарова произошло аварийное отключение. Об этом сообщили горожане, обратившиеся в агентство. «Накануне жители домов получили квитанции по оплате света с огромными суммами, чем шокировали жителей домов, которые исправно оплачивают услуги. И вечером в 22:00 было отключение электроэнергии и до сих пор люди селят без света. Отопление отсутствует, горячей воды тоже нет. Все газовые котлы экстренно в автоматическом режиме отключились», — сообщили жители поселка Тарманы. По словам тюменцев, без электроэнергии находится восемь многоквартирных домов по адресам: Газопромысловая, №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 и 12 таунхаусов по Академика Сахарова. Людям подвезли генераторы, но местные жители опасаются, что их мощности не хватит. У компании «Транзит Электро Тюмень», которая обслуживает район, по указанным телефонам не удалось получить оперативный комментарий. URA.RU запросило его у мэрии города, ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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