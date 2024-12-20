В Кургане запланирована серия стендап-концертов

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Комик-артисты устроят в Кургане выступления
Комик-артисты устроят в Кургане выступления Фото:

В Кургане запланирована серия стендап-концертов на ближайшие месяцы. Любители юмора смогут посетить выступления известных артистов в различных площадках города. Информация собрал тг-канал «Курганистан».

Какие стендап-концерты пройдут в Кургане в ближайшее время:

Импровизация сказок — 24 декабря — Harats Irish pub, 20:00

Импровизационный концерт Игоря Еговцева (открытый микрофон на ТНТ) — 27 декабря — Old cool pub, 20:00

Stand Up концерт Борис Зелигер «Многогранность» — 8 января — Клуб-бар Opium, 19:00

Стендап-шоу Сауле Юсуповой — 10 марта — Дворец культуры машиностроителей, 19:00.

В преддверии новогодних праздников Курган активно готовится к празднованию, предлагая жителям разнообразные культурные мероприятия, включая не только бесплатные концерты с музыкой из советских фильмов, но и серию стендап-концертов. Эти мероприятия, организованные различными площадками, способствуют созданию праздничного настроения и культурного разнообразия в городе.

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В Кургане запланирована серия стендап-концертов на ближайшие месяцы. Любители юмора смогут посетить выступления известных артистов в различных площадках города. Информация собрал тг-канал «Курганистан». Какие стендап-концерты пройдут в Кургане в ближайшее время: Импровизация сказок — 24 декабря — Harats Irish pub, 20:00 Импровизационный концерт Игоря Еговцева (открытый микрофон на ТНТ) — 27 декабря — Old cool pub, 20:00 Stand Up концерт Борис Зелигер «Многогранность» — 8 января — Клуб-бар Opium, 19:00 Стендап-шоу Сауле Юсуповой — 10 марта — Дворец культуры машиностроителей, 19:00. В преддверии новогодних праздников Курган активно готовится к празднованию, предлагая жителям разнообразные культурные мероприятия, включая не только бесплатные концерты с музыкой из советских фильмов, но и серию стендап-концертов. Эти мероприятия, организованные различными площадками, способствуют созданию праздничного настроения и культурного разнообразия в городе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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