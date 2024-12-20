В Кургане запланирована серия стендап-концертов на ближайшие месяцы. Любители юмора смогут посетить выступления известных артистов в различных площадках города. Информация собрал тг-канал «Курганистан».
Какие стендап-концерты пройдут в Кургане в ближайшее время:
Импровизация сказок — 24 декабря — Harats Irish pub, 20:00
Импровизационный концерт Игоря Еговцева (открытый микрофон на ТНТ) — 27 декабря — Old cool pub, 20:00
Stand Up концерт Борис Зелигер «Многогранность» — 8 января — Клуб-бар Opium, 19:00
Стендап-шоу Сауле Юсуповой — 10 марта — Дворец культуры машиностроителей, 19:00.
В преддверии новогодних праздников Курган активно готовится к празднованию, предлагая жителям разнообразные культурные мероприятия, включая не только бесплатные концерты с музыкой из советских фильмов, но и серию стендап-концертов. Эти мероприятия, организованные различными площадками, способствуют созданию праздничного настроения и культурного разнообразия в городе.
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