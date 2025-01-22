В Шадринске массово продают участки под застройку, которую лоббировал Шумков

В Шадринске (Курганская область) выставили на продажу 19 земельных участков почти на пять тысяч гектаров в разных районах города. На большей части территорий планируется малоэтажная жилая застройка, которую ранее лоббировал в Кургане губернатор Вадим Шумков. На каких улицах и за сколько продают землю — в материале корреспондента URA.RU.
Самый большой земельный участок для малоэтажной застройки расположен по улице Автомобилистов, напротив которой находится спорткомплекс и ледовая арена. Территория площадью свыше 18 тысяч квадратов оценивается в 2,5 миллиона рублей. Здесь же недалеко реализуется еще один участок, но уже в рамках КРТ.
Еще пять участков под малоэтажное строительство определены по улице Чехова на площади 9,5 тысячи квадратов. Общая стоимость оценивается в 1,3 миллиона рублей. По улице Птицекомбината выставлены на продажу четыре территории почти на четырех тысячах квадратов. Здесь перед застройкой малоэтажными дома потребуется сносить аварийные дома. Землю оценивают всего лишь в 628,5 тысячи рублей.
Среди остальных участков под малоэтажную жилую застройку и ИЖС значится еще четыре территории. Они расположены по улице Омская, Народная, Районная, Коммуны и на переулке Мехонский. За землю на 5,8 тысячи квадратов власти хотят выручить минимум миллион рублей.
Есть на торгах и земля под среднеэтажную застройку. Для этих целей выставлены три участка. По улице Бажова территория на четырех тысячах квадратов оценивается в 554 тысяч рублей. По улице Автомобилистов за 381 тысячу предлагают участок на двух тысячах квадратов земли. Самый крупный находится по улице Василия Черемисина. Его площадь — 5090 квадратных метров, в начальная цена — 723 тысяч рублей.
Ранее URA.RU писало, что в Шадринска готовят плацдарм для реализации проекта Минстроя. Застройщикам под КРТ в городе выделили восемь участков на 68 гектарах земли. Территории под высотную жилую застройку оценили в 285 миллионов рублей.
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