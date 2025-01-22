В Челябинске, Екатеринбурге и Кургане заблокировали почти 200 страниц сайтов

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На заблокированных ресурсах ветпрепаратами торговали с нарушением закона
На заблокированных ресурсах ветпрепаратами торговали с нарушением закона Фото:

Россельхознадзор из Челябинска добился блокировки порядка 200 страниц сайтов, на которых торговали ветеринарными препаратами с нарушением. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского управления ведомства, чтобы добиться выполнения закона, в 2024 году проанализировали содержимое 634 сайтов.

«По материалам службы в 2024 году заблокирована 191 страница веб-ресурсов. На сайтах велась реализация ветпрепаратов с нарушением», — заявили URA.RU в Россельхознадзоре.

В Челябинской области инспекторы проконтролировали контент 341 сайта, в Курганской — 38, в Свердловской области — 255 ресурсов. Мониторинг проводился на платформах, где часто публикуются объявления о продаже товаров массового спроса, включая лекарства для животных. Проверки помогли выявить лиц, торгующих лекарствами для животных без требуемых лицензий. Другие нарушители доставляли лекарства, имея лицензию только на их продажу.

С начала 2025 года в Челябинской и Свердловской областях также было заблокировано совокупно шесть страниц, нарушавшие законодательство. Россельхознадзор призвал всех покупателей проверять лицензии продавцов на специализированных ресурсах и предоставлять информацию о нарушениях через контакты ведомства.

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Россельхознадзор из Челябинска добился блокировки порядка 200 страниц сайтов, на которых торговали ветеринарными препаратами с нарушением. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского управления ведомства, чтобы добиться выполнения закона, в 2024 году проанализировали содержимое 634 сайтов. «По материалам службы в 2024 году заблокирована 191 страница веб-ресурсов. На сайтах велась реализация ветпрепаратов с нарушением», — заявили URA.RU в Россельхознадзоре. В Челябинской области инспекторы проконтролировали контент 341 сайта, в Курганской — 38, в Свердловской области — 255 ресурсов. Мониторинг проводился на платформах, где часто публикуются объявления о продаже товаров массового спроса, включая лекарства для животных. Проверки помогли выявить лиц, торгующих лекарствами для животных без требуемых лицензий. Другие нарушители доставляли лекарства, имея лицензию только на их продажу. С начала 2025 года в Челябинской и Свердловской областях также было заблокировано совокупно шесть страниц, нарушавшие законодательство. Россельхознадзор призвал всех покупателей проверять лицензии продавцов на специализированных ресурсах и предоставлять информацию о нарушениях через контакты ведомства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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