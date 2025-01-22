22 января 2025

Haberturk: в Турции снесут отель, где произошел пожар

© Служба новостей «URA.RU»
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Отель в Турции признан непригодным для дальнейшей эксплуатации
Отель в Турции признан непригодным для дальнейшей эксплуатации Фото:

Сгоревший отель, расположенный на горнолыжном курорте Карталкая в Турции, снесут. Об этом пишет Hurriyet.

«Решение о сносе 12-этажной гостиницы, возведенной в 1978 году, принято на основании результатов экспертизы, проведенной специалистами Министерства окружающей среды, градостроительства и изменения климата Турции. Они выявили серьезные повреждения основных конструкций здания и пришли к выводу о невозможности его эксплуатации в дальнейшем»,- говорится в сообщении

На горнолыжном курорте Карталкая в отеле Grand Kartal произошел пожар. Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил о трагических последствиях происшествия: число погибших достигло 76 человек. Что известно о ЧП — в материале URA.RU.

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Сгоревший отель, расположенный на горнолыжном курорте Карталкая в Турции, снесут. Об этом пишет Hurriyet. «Решение о сносе 12-этажной гостиницы, возведенной в 1978 году, принято на основании результатов экспертизы, проведенной специалистами Министерства окружающей среды, градостроительства и изменения климата Турции. Они выявили серьезные повреждения основных конструкций здания и пришли к выводу о невозможности его эксплуатации в дальнейшем»,- говорится в сообщении На горнолыжном курорте Карталкая в отеле Grand Kartal произошел пожар. Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил о трагических последствиях происшествия: число погибших достигло 76 человек. Что известно о ЧП — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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