В Курганской области на трассе «Иртыш» сгорела фура. Видео с места происшествия очевидцы опубликовали в группе «ЧП Курган» в соцсети «ВКонтакте».
«Горит фура на трассе Курган — Челябинск», — сообщается в паблике «ЧП Курган». Как выяснил корреспондент URA.RU, на месте происшествия работают подразделения МЧС. По данным ведомства, тягач с прицепом загорелся на 192 километре трассы, вызов поступил в 20:17. Площадь пожара составила 54 квадратных метра. Локализовать его удалось в 20:35. С огнем боролись восемь человек и три единицы техники. Данных о пострадавших нет. Информация будет дополнена по мере поступления новых сведений.
Инциденты с возгораниями транспортных средств в Курганской области не редкость. Ранее уже происходило возгорание автомобиля на проспекте Машиностроителей, видео которого также было опубликовано в местных социальных сетях. В тот раз пожар был быстро локализован благодаря оперативным действиям МЧС.
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