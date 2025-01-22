На трассе Курган-Челябинск сгорела фура. Видео

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Фура загорелась вечером на трассе «Иртыш» между Мишкино и Юргамышом
Фура загорелась вечером на трассе «Иртыш» между Мишкино и Юргамышом Фото:

В Курганской области на трассе «Иртыш» сгорела фура. Видео с места происшествия очевидцы опубликовали в группе «ЧП Курган» в соцсети «ВКонтакте».

«Горит фура на трассе Курган — Челябинск», — сообщается в паблике «ЧП Курган». Как выяснил корреспондент URA.RU, на месте происшествия работают подразделения МЧС. По данным ведомства, тягач с прицепом загорелся на 192 километре трассы, вызов поступил в 20:17. Площадь пожара составила 54 квадратных метра. Локализовать его удалось в 20:35. С огнем боролись восемь человек и три единицы техники. Данных о пострадавших нет. Информация будет дополнена по мере поступления новых сведений.

Инциденты с возгораниями транспортных средств в Курганской области не редкость. Ранее уже происходило возгорание автомобиля на проспекте Машиностроителей, видео которого также было опубликовано в местных социальных сетях. В тот раз пожар был быстро локализован благодаря оперативным действиям МЧС.

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В Курганской области на трассе «Иртыш» сгорела фура. Видео с места происшествия очевидцы опубликовали в группе «ЧП Курган» в соцсети «ВКонтакте». «Горит фура на трассе Курган — Челябинск», — сообщается в паблике «ЧП Курган». Как выяснил корреспондент URA.RU, на месте происшествия работают подразделения МЧС. По данным ведомства, тягач с прицепом загорелся на 192 километре трассы, вызов поступил в 20:17. Площадь пожара составила 54 квадратных метра. Локализовать его удалось в 20:35. С огнем боролись восемь человек и три единицы техники. Данных о пострадавших нет. Информация будет дополнена по мере поступления новых сведений. Инциденты с возгораниями транспортных средств в Курганской области не редкость. Ранее уже происходило возгорание автомобиля на проспекте Машиностроителей, видео которого также было опубликовано в местных социальных сетях. В тот раз пожар был быстро локализован благодаря оперативным действиям МЧС.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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