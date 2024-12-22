Гендиректора «Свердловской пригородной компании» наказали после жалоб пассажиров

Генеральному директору «Свердловской пригородной компании» внесено представление за опоздание электрички сообщением Екатеринбург — Каменск-Уральский. Об этом сообщает региональная транспортная прокуратура.
«Установлено, что в октябре текущего года допущена почти часовая задержка пригородного электропоезда сообщением Екатеринбург — Каменск-Уральский, что повлекло последующую задержку его прибытия на 1 час 41 минуту, в связи с чем пассажиры не смогли добраться в пункт назначения к обозначенному времени. Генеральному директору АО „Свердловская пригородная компания“ внесено представление», — рассказали в пресс-службе.
Также перевозчика привлекли к административной ответственности. «Свердловская пригородная компания» обязана выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!