22 декабря 2024

Гендиректора «Свердловской пригородной компании» наказали после жалоб пассажиров

Гендиректору «Свердловской пригородной компании» внесли представление
© Служба новостей «URA.RU»
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Поводом для проведения проверки послужили обращения свердловчан о нарушении графика движения поездов
Поводом для проведения проверки послужили обращения свердловчан о нарушении графика движения поездов Фото:

Генеральному директору «Свердловской пригородной компании» внесено представление за опоздание электрички сообщением ЕкатеринбургКаменск-Уральский. Об этом сообщает региональная транспортная прокуратура.

«Установлено, что в октябре текущего года допущена почти часовая задержка пригородного электропоезда сообщением ЕкатеринбургКаменск-Уральский, что повлекло последующую задержку его прибытия на 1 час 41 минуту, в связи с чем пассажиры не смогли добраться в пункт назначения к обозначенному времени. Генеральному директору АО „Свердловская пригородная компания“ внесено представление», — рассказали в пресс-службе.

Также перевозчика привлекли к административной ответственности. «Свердловская пригородная компания» обязана выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей.

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Генеральному директору « Свердловской пригородной компании» внесено представление за опоздание электрички сообщением Екатеринбург — Каменск-Уральский. Об этом сообщает региональная транспортная прокуратура. « Установлено, что в октябре текущего года допущена почти часовая задержка пригородного электропоезда сообщением Екатеринбург — Каменск-Уральский, что повлекло последующую задержку его прибытия на 1 час 41 минуту, в связи с чем пассажиры не смогли добраться в пункт назначения к обозначенному времени. Генеральному директору АО „Свердловская пригородная компания“ внесено представление» , — рассказали в пресс-службе. Также перевозчика привлекли к административной ответственности. « Свердловская пригородная компания» обязана выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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