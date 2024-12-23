Экономика Застройщика в ЯНАО привлекли к ответственности за грязь, вывозимую со стройки «Межрегионстрой» в Новом Уренгое оштрафовали за отсутствие мойки колес 24 декабря 2024 в 14:24 Размер текста - 17 + Организация не установила на выезде со стройплощадки мойку колес (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Региональное управление Ростехнадзора добилось привлечения к административной ответственности СЗ «МежРегионСтрой», который возводит в Новом Уренгое восьмиэтажный жилой дом. Организация не установила оборудование для очистки и мойки колес транспортных средств. Проверяющие нашли и другие нарушения, сообщает Арбитражный суд округа. Как следует из решения суда, Северо-Уральское управление Ростехнадзора добилось привлечения к административной ответственности специализированного застройщика «МежРегионСтрой». Девелопер возводит в Новом Уренгое восьмиэтажный жилой дом на улице Сибирской. В ходе проверки выяснилось, что организация не установила на выезде со стройплощадки автоматическую мойку колес «Мойдодыр». Ответчик доводы истца не оспаривал. Суд назначил штраф в размере пяти тысяч рублей в пользу Ростехнадзора. Ранее URA.RU сообщало, что Северо-Уральское управление Ростехнадзора выдало разрешение на допуск в эксплуатацию энергоустановки канализационно-очистных сооружений в городе Лабытнанги. Объект вошел в программу по завершению долгостроев, находящихся на контроле губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Региональное управление Ростехнадзора добилось привлечения к административной ответственности СЗ «МежРегионСтрой», который возводит в Новом Уренгое восьмиэтажный жилой дом. Организация не установила оборудование для очистки и мойки колес транспортных средств. Проверяющие нашли и другие нарушения, сообщает Арбитражный суд округа. Как следует из решения суда, Северо-Уральское управление Ростехнадзора добилось привлечения к административной ответственности специализированного застройщика «МежРегионСтрой». Девелопер возводит в Новом Уренгое восьмиэтажный жилой дом на улице Сибирской. В ходе проверки выяснилось, что организация не установила на выезде со стройплощадки автоматическую мойку колес «Мойдодыр». Ответчик доводы истца не оспаривал. Суд назначил штраф в размере пяти тысяч рублей в пользу Ростехнадзора. Ранее URA.RU сообщало, что Северо-Уральское управление Ростехнадзора выдало разрешение на допуск в эксплуатацию энергоустановки канализационно-очистных сооружений в городе Лабытнанги. Объект вошел в программу по завершению долгостроев, находящихся на контроле губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям