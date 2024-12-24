24 декабря 2024

На Ямале полностью решили проблему обманутых дольщиков

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Все жилые дома возводятся с участием счетов эскроу.
Все жилые дома возводятся с участием счетов эскроу. Фото:

В ЯНАО полностью решили проблему обманутых дольщиков — все жилые дома возводятся с участием счетов эскроу. С первого марта по этой схеме в округе можно будет построить и частный дом, сообщает служба госстройнадзора.

«В округе полностью решена проблема обманутых дольщиков. В настоящее время все дома с долевым участием граждан строят с применением счетов эскроу, который стал основным способом расчетов между застройщиком и дольщиком, а с первого марта 2025 года с использованием этого механизма можно будет построить частный дом. Это защищает потребителя от потери денег и делает сделку безопасной», — сообщает первый заместитель руководителя службы ГСН ЯНАО Игорь Гейко. Его слова цитирует пресс-служба окружного правительства.

По данным ямальских властей, по договорам долевого участия в округе возводят свыше 420 тысяч квадратных метров жилья. Квартиры приобрели 1955 жителей округа. Сейчас в строящихся домах доступны еще 2400 квартир. Лидерами жилищной застройки остаются Новый Уренгой, Салехард и Ноябрьск.

Ранее URA.RU сообщало, что в 2025 году девелоперы возведут на территории Ямала в четыре раза больше жилья, чем в 2024 году. Рост строительства особенно заметен в Новом Уренгое, где на площадках будут работать семь девелоперов. В Салехарде темпы значительно ниже. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ЯНАО полностью решили проблему обманутых дольщиков — все жилые дома возводятся с участием счетов эскроу. С первого марта по этой схеме в округе можно будет построить и частный дом, сообщает служба госстройнадзора. «В округе полностью решена проблема обманутых дольщиков. В настоящее время все дома с долевым участием граждан строят с применением счетов эскроу, который стал основным способом расчетов между застройщиком и дольщиком, а с первого марта 2025 года с использованием этого механизма можно будет построить частный дом. Это защищает потребителя от потери денег и делает сделку безопасной», — сообщает первый заместитель руководителя службы ГСН ЯНАО Игорь Гейко. Его слова цитирует пресс-служба окружного правительства. По данным ямальских властей, по договорам долевого участия в округе возводят свыше 420 тысяч квадратных метров жилья. Квартиры приобрели 1955 жителей округа. Сейчас в строящихся домах доступны еще 2400 квартир. Лидерами жилищной застройки остаются Новый Уренгой, Салехард и Ноябрьск. Ранее URA.RU сообщало, что в 2025 году девелоперы возведут на территории Ямала в четыре раза больше жилья, чем в 2024 году. Рост строительства особенно заметен в Новом Уренгое, где на площадках будут работать семь девелоперов. В Салехарде темпы значительно ниже. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...