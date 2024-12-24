На Ямале полностью решили проблему обманутых дольщиков

В ЯНАО полностью решили проблему обманутых дольщиков — все жилые дома возводятся с участием счетов эскроу. С первого марта по этой схеме в округе можно будет построить и частный дом, сообщает служба госстройнадзора.
«В округе полностью решена проблема обманутых дольщиков. В настоящее время все дома с долевым участием граждан строят с применением счетов эскроу, который стал основным способом расчетов между застройщиком и дольщиком, а с первого марта 2025 года с использованием этого механизма можно будет построить частный дом. Это защищает потребителя от потери денег и делает сделку безопасной», — сообщает первый заместитель руководителя службы ГСН ЯНАО Игорь Гейко. Его слова цитирует пресс-служба окружного правительства.
По данным ямальских властей, по договорам долевого участия в округе возводят свыше 420 тысяч квадратных метров жилья. Квартиры приобрели 1955 жителей округа. Сейчас в строящихся домах доступны еще 2400 квартир. Лидерами жилищной застройки остаются Новый Уренгой, Салехард и Ноябрьск.
Ранее URA.RU сообщало, что в 2025 году девелоперы возведут на территории Ямала в четыре раза больше жилья, чем в 2024 году. Рост строительства особенно заметен в Новом Уренгое, где на площадках будут работать семь девелоперов. В Салехарде темпы значительно ниже.
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