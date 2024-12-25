Захарова: Австралия обратилась к РФ после пленения своего наемника на фронте СВО

Австралия обратилась к РФ из-за задержания австралийского наемника на фронте СВО. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Я могу подтвердить, что австралийская сторона действительно обратилась к нам по этому вопросу [задержанному в зоне СВО наемнику-гражданину Австралии]», — рассказала Мария Захарова на брифинге, ее слова передает ТАСС. Информация о задержании наемники проверяется. МИД и компетентные органы держат ситуацию на контроле.
Ранее в Краматорске бойцы ВС РФ якобы взяли в плен 32-летнего наемника ВСУ из Австралии Оскара Дженкинса. Его лицо видно на распространяемой видеозаписи. Сообщается, что он знал русский язык и представился веганом и учителем, проживающим на Украине.
Власти Австралии ранее связались с семьей Дженкинса после появления информации о его задержании. С таким заявлением выступил генеральный прокурор Австралии Марк Дрейфус, призвав австралийцев не отправляться в зону СВО. Слова прокурора передает издание «Аргументы и факты».
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