Захарова: Австралия обратилась к РФ после пленения своего наемника на фронте СВО

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МИД РФ проверяет информацию о задержанном в зоне СВО наемнике, сообщила официальный представитель министерства Мария Захарова
МИД РФ проверяет информацию о задержанном в зоне СВО наемнике, сообщила официальный представитель министерства Мария Захарова Фото:

Австралия обратилась к РФ из-за задержания австралийского наемника на фронте СВО. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Я могу подтвердить, что австралийская сторона действительно обратилась к нам по этому вопросу [задержанному в зоне СВО наемнику-гражданину Австралии]», — рассказала Мария Захарова на брифинге, ее слова передает ТАСС. Информация о задержании наемники проверяется. МИД и компетентные органы держат ситуацию на контроле.

Ранее в Краматорске бойцы ВС РФ якобы взяли в плен 32-летнего наемника ВСУ из Австралии Оскара Дженкинса. Его лицо видно на распространяемой видеозаписи. Сообщается, что он знал русский язык и представился веганом и учителем, проживающим на Украине.

Власти Австралии ранее связались с семьей Дженкинса после появления информации о его задержании. С таким заявлением выступил генеральный прокурор Австралии Марк Дрейфус, призвав австралийцев не отправляться в зону СВО. Слова прокурора передает издание «Аргументы и факты».

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Австралия обратилась к РФ из-за задержания австралийского наемника на фронте СВО. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Я могу подтвердить, что австралийская сторона действительно обратилась к нам по этому вопросу [задержанному в зоне СВО наемнику-гражданину Австралии]», — рассказала Мария Захарова на брифинге, ее слова передает ТАСС. Информация о задержании наемники проверяется. МИД и компетентные органы держат ситуацию на контроле. Ранее в Краматорске бойцы ВС РФ якобы взяли в плен 32-летнего наемника ВСУ из Австралии Оскара Дженкинса. Его лицо видно на распространяемой видеозаписи. Сообщается, что он знал русский язык и представился веганом и учителем, проживающим на Украине. Власти Австралии ранее связались с семьей Дженкинса после появления информации о его задержании. С таким заявлением выступил генеральный прокурор Австралии Марк Дрейфус, призвав австралийцев не отправляться в зону СВО. Слова прокурора передает издание «Аргументы и факты».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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