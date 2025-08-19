Президент Финляндии подтвердил начало работы над гарантиями безопасности для Украины

Президент Стубб: начаты работы над гарантиями безопасности для Украины
Стубб выступил после встречи с Трампом в Белом доме
Стубб выступил после встречи с Трампом в Белом доме
новость из сюжета
Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме

Финляндия начала проработку совместных гарантий безопасности для Украины, над которыми работают европейские лидеры и президент США Дональд Трамп. Об этом заявил президент Александр Стубб на пресс-конференции после встречи в Белом доме.

«Конкретным результатом дня стали три вещи: первая — это совместные гарантии безопасности Европы и США, проработка которых уже началась», — подчеркнул Стубб. С таким заявлением выступил глава Финляндии перед журналистами.

Ранее URA.RU сообщало, что Трамп планирует организовать встречу Путина и Зеленского до конца августа. Вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф координируют инициативы по урегулированию между Россией и Украиной. URA.RU в режиме онлайн следит за ходом встречи лидеров Европы и Украины в Белом доме.

